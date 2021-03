Am 30. April wird der Melker Bahnhofsgreißler nach knapp zwei Jahren wieder schließen. Mit seinem Warenangebot und den täglichen Öffnungszeiten war das Geschäft stets auch immer als wichtiger Nahversorger in der Innenstadt bezeichnet worden. Die anhaltende Corona-Situation hat allerdings dazu geführt, dass der Standort nicht kostendeckend geführt werden konnte. Neben Melk schließt der Betreiber auch die Bahnhofsstandorte in Mistelbach und Hollabrunn. In seiner knapp zweijährigen Geschichte wechselte der Bahnhofsgreißler bereits einmal seine Marke. Erfolgte der Start noch als „Nah&Frisch punkt“, firmierte der Shop zuletzt als „SparExpress“.

Seitens der ÖBB betont Pressesprecher Christopher Seif, daran zu arbeiten, im Sinne der Kunden und Fahrgäste weiterhin eine Einkaufsmöglichkeit zu schaffen.

Auswirkungen hat die Schließung auch auf den Ticketverkauf am Bahnhof. Bisher konnten Fahrgäste ihre Tickets direkt beim Bahnhofsgreißler kaufen, nach der Schließung wird es in Melk, zum großen Bedauern gerade älterer Fahrgäste, keinen personenbezogenen Ticketverkauf mehr geben. „Hier werden wir uns rasch um geeignete Alternativen bemühen“, so Seif.

Die ÖBB verweisen darauf, dass am Melker Standort jeweils zwei Automaten zum Ticketkauf vorhanden sind. Weiters können Fahrkarten auch mittels ÖBB-App oder beim Kundservice gebucht werden.