Neue Chefin im Nah&Frisch-Markt in Emmersdorf

Die Jahre, in denen die Firma Kastner die Nah&Frisch-Filiale geführt hat, sind vorbei. Am vergangenen Donnerstag feierte die neue Chefin des Nahversorgers im Ortskern Eröffnung: Silvia Schoberlechner aus Persenbeug-Gottsdorf hat als selbstständige Kauffrau das Geschäft in Emmersdorf übernommen.

„Ich freu‘ mich wirklich sehr“, strahlte sie. „Das Geschäft sieht super aus, unser Sortiment ist erlesen. Ich bedanke mich für die Unterstützung im Vorfeld – wir werden uns bemühen!“, zeigte sich Schoberlechner voller Tatendrang.

Dass eine neue Geschäftsführerin gefunden wurde, freut sowohl Elmar Ruth von der Firma Kastner wie auch Bürgermeister Richard Hochratner (Liste Bürgernahes Emmersdorf). „Wir bedanken uns bei der Firma Kastner für die Standortsicherung in den letzten Jahren. Frau Schoberlechner wünsche ich im Namen der gesamten Gemeinde alles Gute“, betonte der Ortschef. Bei der Neueröffnung waren auch Andreas Nunzer („Dieses Haus war immer ein Kaufhaus und es ist schön, dass es so bleibt!“) sowie zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter des Gemeinderates anwesend und gratulierten der neuen Chefin.

