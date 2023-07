Name gefunden Gin-Liebhaber votierten für Namen des Melker Stadtgins

Lorena Meierhofer (Stadtmarketing), Fabian Sautner (Tastedillery) und Ute Reisinger (Stadträtin) präsentieren den Gewinnernamen. Foto: Butter

„GIN.ME – der Melker Stadtgin“ ist der neue Name des Melker Stadtgins, der in den nächsten Wochen in der Bezirkshauptstadt zu erwerben sein wird.

Über 600 Stimmen wurden beim Voting für den Melker Stadtgin abgegeben. Zur Auswahl standen „Melker Gin des Lebens“, „Möka Gin“, „GIN.ME ­– der Melker Stadtgin“, „Medillica Gin“ und „Taste of Melk“. Mit großem Abstand wurde nun von den Gin-Liebhabern aus der Region der Name auserkoren. Dieser wurde von SPÖ-Gemeinderat John Haas eingebracht. „GIN.ME – der Melker Stadtgin“ machte das Rennen und wird nun das Etikett der Ginflaschen des neuen Getränks aus der Tastedillery zieren. Zudem gibt es einen Sonderpreis für „Melker Gin des Lebens“, welcher als Slogan für diverse Kampagnen benutzt wird. „Ich bedanke mich für die zahlreichen Namensvorschläge sowie bei allen, die beim Voting teilgenommen haben. In Kürze wird der neue Melker Stadtgin in der Tastedillery sowie in der Tourismus-Infostelle Melk zu erwerben sein“, sagt Stadträtin Ute Reisinger (ÖVP).