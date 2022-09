Auch Museen sprechen sich für Umbenennung von Dollfuß-Platz aus

Vor knapp zwei Wochen demontierte der Manker Ex-Stadtrat Anton Hikade (SPÖ) die beiden Straßenbezeichnungsschilder für den Dollfuß-Platz in Mank ab und schickte diese ans Haus der Geschichte in Wien und St. Pölten.

Als Reaktion drohte der Bürgermeister der Stadtgemeinde Mank, Martin Leonhardsberger, Hikade mit Anzeige wegen Diebstahls. Daneben forderte er die Museen zur Rückgabe der beiden Straßenschilder auf.

Am heutigen Mittwoch teilten die beiden Museen in einer Aussendung mit, dass die Straßenschilder wieder an die Stadtgemeinde Mank retourniert werden. Gleichzeitig plädieren diese aber auch für die Umbenennung des Platzes - und dafür, die Schilder nicht wieder anzubringen.

"Die Gemeinde könnte diese Gelegenheit nützen und eine Umbenennung des Platzes in die Wege leiten", schlugen die Direktorin des Hauses der Geschichte Österreich, Monika Sommer, und der wissenschaftliche Leiter des Hauses der Geschichte in St. Pölten, Christian Rapp, vor. "Im Anschluss könnten zwei der alten Straßenschilder mittels Gemeinderatsbeschluss als Schenkung an unsere beiden Museen gehen. Das ermöglicht uns, auf einem rechtmäßigen Weg aktuelle Zeitgeschichte zu dokumentieren."

Debatte Mank: Dollfuß bleibt Ehrenbürger

Unwürdige Debatte

