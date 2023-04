Kühe auf Sommerfrische in Loosdorf

Dem ein oder anderen Vorbeifahrenden sind die Kühe im Naturschutzgebiet an der Bundesstraße B1 zwischen Loosdorf und Melk wahrscheinlich bereits aufgefallen. Sie gehören der Familie Bitter aus Schönbühel-Aggsbach und verbringen die warmen Monate – wie jedes Jahr – im Naturschutzgebiet an der Pielach. Rund 25 Hektar unberührte Natur stehen den Angusrindern, so heißt die ursprünglich aus Schottland stammende Rasse, zur Verfügung.

Besitzer Herbert und Nicole Bitter füttern die Tiere jeden Tag mit der Hand. „Wir kommen täglich vorbei und sehen nach unseren Tieren. Uns ist wichtig, dass die Kühe an den Menschen gewöhnt sind“, sagt Nicole Bitter. Und das merkt man: Betritt man die Zone − Badegäste sind im Sommer erlaubt − und nähert sich vorsichtig den Tieren, die auf der Wiese stehen, schrecken diese nicht zurück und schnuppern neugierig nach Futter. „Wir dulden Besucherinnen und Besucher, die zum Baden an die Pielach fahren, jedoch ist es wichtig, dass sich die Gäste auch angemessen verhalten“, sagt Bitter. Ein großes Problem, das die Familie durch Gäste hat, sei der Müll, der regelmäßig eingesammelt werden muss. „Die Kühe glauben, dass alles, was sie finden, Futter ist. Dazu gehört auch Müll, der für sie gefährlich werden kann“, betont Bitter.

Zudem bitten die Besitzer Hundehalterinnen und Hundehalter, das Naturschutzgebiet nicht mit ihren Vierbeinern zu betreten. „Hunde sind für die Kühe wie Wölfe und gehören zu den natürlichen Feinden. Wir wollen nicht, dass sich unsere Tiere bedroht fühlen“, merkt sie an.

