Sensation: Böhmischer Kranzenzian auf Wiese in Raxendorf entdeckt

In Raxendorf kam es auf einem Privatgrundstück zu einem seltenen Fund des Böhmischen Kranzenzian. Die vom Aussterben bedrohte Art kommt nur auf den Wiesen und Weiden der Böhmischen Masse vor. Bereits vor drei Jahren wurde in Raxendorf eine Herbstpopulation gefunden, jetzt gab es einen weiteren Fund. „Wir haben etwa 300 Böhmische Kranzenziane auf einem Privatgrundstück entdeckt. Die Besitzerin hat uns darauf aufmerksam gemacht“, erzählt Gabriele Bassler-Binder, Leiterin eines Arteschnutzprojektes zum Erhalt europaschutzrechtlich geschützter Arten im Auftrag der Abteilung Naturschutz.

Unterstützung erhielt sie von Monika Kriechbaum und Matthias Kropf von der Universität für Bodenkultur in Wien. Oberste Priorität hat nun, die neu entdeckte Population zu bewahren. Neben den beiden Population in Raxendorf fand man in den vergangenen Jahren auch eine in Maria Laach. Im Rahmen des Artenschutzprojektes des Landes wird die Entwicklung der Populationen beobachtet und Kontakt mit den Landwirtinnen und Landwirten zwecks geförderter, Enzian-konformer Bewirtschaftung gesucht.

Zudem passieren seit geraumer Zeit Ansiedelungsversuche auf Flächen mit gesicherten Eigentumsverhältnissen in relativ hohen Lagen, in denen es kühler und feuchter ist, wie in Schönach und im Naturpark Nordwald. Es zeigen sich erste Erfolge, die man auch im nächsten Jahr fortsetzen will.

Der Böhmischen Kranzenzian ist eine zweijährige Art, die im ersten Jahr kleine Rosetten hervorbringt, im zweiten hellviolett blüht und nach der Samenreife abstirbt. Es gibt Populationen, die im Herbst blühen und solche, die im Juli blühen. Die vom Aussterben bedrohte Art wächst auf traditionell bewirtschafteten, nährstoffarmen und ungedüngten Wiesen und Extensivweiden. Wegen Intensivierung oder Nutzungsaufgabe gibt es nur mehr sehr wenige davon. Auf gedüngten oder nicht regelmäßig gemähten Flächen gedeiht die lichtbedürftige Art nicht, weil sie dort von anderen überwuchert wird.

Der Mahdzeitpunkt ist entscheidend. Werden die Pflanzen einige Jahre in Folge vor der Samenreife gemäht, erlischt die ganze Population, weil sie auf eine regelmäßige Samenproduktion angewiesen ist. Wird gar nicht gemäht oder bleibt das Mähgut auf der Wiese liegen, können die Samen des Kranzenzians nicht keimen oder die winzigen Rosetten sterben ab. Die Klimakrise und mehr, für die Böhmische Masse unübliche, Trockenperioden setzen der seltenen Art außerdem zu. Besonders vor der Blüte sind die Pflanzen sehr empfindlich und können vertrocknen.