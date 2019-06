Für Manks Bürgermeister Martin Leonhardsberger (VP) war es „der Höhepunkt“ der Gemeinderatssitzung am Mittwoch vergangener Woche: Die Stadt bekommt mit 1. Oktober zwei neue praktische Ärzte.

Die Arztsuche, bei der es um die Nachfolge der beiden Mediziner Gerhard und Barbara Schörgenhofer ging, hatte sich über Monate gezogen – inklusive der Frage nach einer zweiten Kassenplanstelle, die zunächst nur für Kirnberg feststand, letztendlich aber auch Mank eine zweite Stelle zugesprochen bekam (die NÖN berichtete).

„Wir haben uns intensiv bemüht und es durch die Kombination mehrerer guter Umstände nun geschafft“, frohlockte Leonhardsberger in der Sitzung. SP-Gemeinderat Anton Hikade zog mit Leonhardsberger, FP-Gemeinderat Karl Frühauf und VP-Stadtrat Walter Wieser an einem Strang. „Als Mitglied der Arbeitsgruppe ‚Ärztliche Versorgung‘ möchte ich mich bedanken, dass ein mehr als gelungener Generationswechsel in Mank in zweifacher Weise erreicht worden ist“, verweist Hikade auf den Einsatz des Ehepaars Schörgenhofer für eine nahtlose Übergabe und das geplante Primärversorgungsnetzwerk.

Zurzeit läuft Bewerbung

Dieses soll aus zehn Ärzten aus der Region Mank bestehen, zurzeit läuft die Bewerbung. „So eine Netzwerkvariante gibt es in Niederösterreich noch nicht“, streicht Leonhardsberger die Vorreiterrolle der Region hervor, die auch die Arztsuche in St. Leonhard erleichtern soll. Dort ist allen voran die Stelle von Hansjörg Fedrizzi ab dem Spätherbst nachzubesetzen, sobald dieser nach Kirnberg übersiedelt.

Für Mank konnten die beiden praktischen Ärzte Paul Höfinger und Simon Kleinberger gewonnen werden, die beide jeweils einen Kassenvertrag erhalten und ab Oktober auf Dauer in Mank bleiben sollen. „Für die Manker ist die Gesundheitsversorgung damit gesichert“, freut sich Leonhardsberger, dass die Stadtgemeinde das lange ins Visier genommene Ziel erreicht hat.