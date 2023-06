Ybbser Stadtbetriebe: FPÖ will über Auslagerung diskutieren

Da ein Bus der Ybbser Verkehrsbetriebe aktuell kein Pickerl mehr erhält, musste der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung über den Neukauf eines Zwölfsitzers der Firma MAN um rund 236.000 Euro abstimmen. „Ob der Bus noch in diesem Jahr geliefert wird, ist laut MAN noch offen“, betont Schachner.

Trotz eines aktuellen Minus von rund 105.000 Euro bei den Ybbser Stadtbetrieben fordert die ÖVP allerdings die Diskussion über die Anschaffung eines E-Busses – Kostenpunkt: zumindest 400.000 Euro. Mehrkosten von rund 200.000 Euro, die allerdings laut ÖVP-Stadtrat Gert Kratzer mit 80 Prozent gefördert werden würden: „Die Mehrkosten würden sich damit in Grenzen halten. Es wäre irgendwann schön, wenn wir hier den Schritt in die Zukunft setzen“, erneuert Kratzer seine langjährige Forderung nach einem E-Bus. Das Ziel, ökologischer zu werden, befürwortet zwar auch Verkehrsstadtrat Ernst Simmer (SPÖ), allerdings: „Man hat uns bei MAN durch die Blume gesagt, dass es Sinn macht, noch zu warten.“ Bevor die Busse angeschafft werden, müsse zudem auch die notwendige Infrastruktur aufgebaut werden. FPÖ will Fuhrpark an Unternehmen vergebenEine andere Diskussion will FPÖ-Gemeinderat Gerhard Steindl führen: „Angesichts des aktuellen Defizits und der Gewissheit, dass es in Zukunft nicht billiger wird, stellt sich die Frage, ob wir den Fuhrpark nicht generell an ein Unternehmen vergeben.“ Ein klares Nein dazu gibt es von ÖVP und SPÖ. „Wir haben als Stadtgemeinde Ybbs auch eine Verantwortung und den Auftrag, die Verkehrsbetriebe weiterzuführen. Die Stadtbusse werden weiterfahren, unsere Aufgabe ist es aber, die Situation zu optimieren und weniger Verluste einzufahren“, stellt SPÖ-Bürgermeisterin Ulrike Schachner klar.