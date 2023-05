Nach Zerwürfnis mit Eltern: Wer fährt die Emmersdorfer Kleinen?

„Ja, da gab es ganz schöne Troubles. Und jetzt müssen wir schauen, wie's weitergeht“, sagt Ortschef Richard Hochratner (Liste „Bürgernahes Emmersdorf“) mit einem Seufzen. Über 20 Jahre zeichnete sich das ortsansässige Busunternehmen der Familie Löscher für den Transport der Kindergarten- und Volksschulkinder verantwortlich. Nun ist damit Schluss – und zwar aufgrund von „Troubles“ mit Eltern, wie es der Bürgermeister formuliert.

Eltern haben laut Hochratner eine zusätzliche Tour gefordert, sich in den Gesprächen dazu aber nicht kompromissbereit gezeigt. „Ehrlich gesagt wurde die Sache ziemlich unschön“, schildert Hochratner. Schlussendlich hat die Familie Löscher dann das Handtuch geworfen. „Wir bedauern ihre Entscheidung, es hat immer super funktioniert. Bis zum Ende dieses Kindergartenjahres kümmern sie sich noch um den Transport, dann ist Schluss“, informiert der Bürgermeister auf NÖN-Anfrage. Seitens der Emmersdorfer Firma Löscher selbst wollte man sich nicht näher zur Causa äußern.

Suche nach neuem Transportunternehmen läuft

Als „familienfreundliche Gemeinde“, wie der Bürgermeister betont, ist man nun auf der Suche nach einem neuen Transportunternehmen, der die Emmersdorfer Kleinen in Zukunft in den Kindergarten oder in die Schule bringt. „Verpflichtet dazu wären wir nicht, aber es ist uns ein Anliegen und wir bemühen uns“, sagt Hochratner. Die Ausschreibung dafür laufe bereits.

„Schauen wir, wie es nun weitergeht. Aber – und das steht schon fest“, betont der Ortschef, „die Kosten für den Transport werden zukünftig andere sein.“

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.