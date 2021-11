Gastwirt für Traditionsbetrieb in Persenbeug gesucht

Das Obergeschoß samt Ferien-Appartements ist schon fertig, das Erdgeschoß in Arbeit: Das ehemalige Gasthaus Artner „Zum Kirchenwirt“ wird derzeit einer Komplettsanierung unterzogen. Während die Renovierungsarbeiten laufen, ist man auf der Suche nach einem Gastwirt.

„Infolge des Pensionsantritts der Vorbesitzer wurde die Liegenschaft an Caroline Aumüller-König verkauft. Die neue Besitzerin sucht dringend einen Pächter, der österreichische Küche im Traditionsbetrieb auftischt“, erläutert Christa Kranzl vom Gewerbe- und Tourismusverein. Interessenten hätten sich auch bereits gemeldet – eine Zusage gab es bis jetzt noch nicht. Laut Kranzl könnte ein neuer Wirt, wenn alles nach Plan läuft, noch dieses Jahr aufsperren. „Je früher sich ein Pächter findet, umso besser: Dann könnte er bei der Gestaltung der Gaststätte mitreden.“ Im Zuge der Sanierung wird die Liegenschaft in Persenbeug – direkt am Donauradweg und der Donau – attraktiviert: Die Terrasse wird vergrößert und die Bootsanlegestelle erneuert.