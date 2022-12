Lösungen für „Problemzone“ in Pöchlarn gesucht

„Es staut jetzt schon. An manchen Tagen ist alles derart zugeparkt, da hab‘ ich keine Chance, zu meinem Haus zu gelangen.“ Bereits 2018 berichteten Anrainerinnen und Anrainer gegenüber der NÖN über die verzwickte Verkehrssituation in der Plesserstraße. Denn dort herrscht Platzmangel – zusätzlich verschärft wird dieser aufgrund mehrerer Wohnhausbauten in den vergangenen Jahren. 2019 führte der damalige ÖVP-Stadtchef Franz Heisler bereits Gespräche mit einem Verkehrsplaner. Ein erster Rohentwurf – zur Änderung des Straßenverlaufs auf einen rechten Winkel – lag damals auch schon auf dem Tisch. Zuletzt rückte das Projekt allerdings in den Hintergrund. Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung kam die Plesserstraße aber wieder aufs Tapet.

Konkret ging es um einen Bittleihvertrag zwischen der Stadtgemeinde und der Alpenland Gemeinnützige Bau-, Wohn- und Siedlungsgenossenschaft reg. Gen.m.b.H. Denn ein weiteres Wohnhaus ist in diesem Stadtteil geplant, der aktuelle Hundefreilaufplatz ist dabei miteingeschlossen. Damit Hundebesitzerinnen und Hundebesitzer ihre Vierbeiner dort herumtollen lassen können, bis der Wohnbau startet, wurde der Bittleihvertrag aufgesetzt. Der Gemeinderat beschloss diesen einstimmig.

Kainz: „Nachfrage nach Wohnraum ist groß“

„Für die Zukunft brauchen wir demnach einen neuen Platz“, informiert ÖVP-Stadtchefin Barbara Kainz. Das werde aber noch dauern, verweist sie auf noch ausstehende Detail- und Planungsarbeiten. Sie freue sich über das nächste Wohnhausprojekt in der Plesserstraße: „Die Nachfrage nach Wohnraum in Pöchlarn ist groß. Mein persönlicher Wunsch wären Anlagen für junge Familien und für Senioren.“

Angesprochen auf die bereits lang anhaltende Kritik an der Verkehrssituation betont Kainz, dass man sich dieser „Problemzone“ im Zuge des neuen Projektes widmen werde. „Das Verkehrsnetz vor Ort wird begutachtet. Ich bin zuversichtlich, dass wir eine gute Lösung für alle Beteiligten finden werden“, erläutert sie.

