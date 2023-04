Rewe plant neue Billa-Filiale in Persenbeug-Gottsdorf

Seit geraumer Zeit kursieren bereits Gerüchte, dass der Rewe-Konzern einen Neubau in Persenbeug-Gottsdorf direkt an der B3 plant. Realisiert werden soll dies am Teilareal von Wagner-Trans. Bereits 2018 zeigte der Lebensmittelkonzern Hofer Interesse an der Liegenschaft, verwarf die Pläne dann aber wieder. Danach wurde, bereits damals, der Rewe-Konzern ins Spiel gebracht, der in unmittelbarer Nähe bereits eine Billa-Filiale betreibt − die Gespräche endeten 2020 jedoch abrupt. Ende vergangener Woche preschte nun die Bürgerliste in einem Facebook-Posting vor. Darin heißt es, dass der Bau einer neuen Filiale fix sei. Weiters wird ausgeführt, dass der Markt rund 750 Quadratmeter haben soll, der zuständige Verkehrsausschuss das Vorhaben positiv beurteile und dem Gemeinderat zur Genehmigung empfehlen werde. Bürgerlisten-Obfrau Christa Kranzl ergänzt: „ In einem Gespräch mit einem zuständigen Rewe-Mitarbeiter wurde der Neubau bestätigt, vorbehaltlich der noch ausstehenden Genehmigungen“.

Rewe selbst teilt auf Anfrage der NÖN schriftlich mit, dass sich „das Projekt in einer frühen Phase befindet“ und noch keine Details genannt werden können.

SPÖ-Bürgermeister Gerhard Leeb sieht die Veröffentlichung der Bürgerliste skeptisch: „Wir arbeiten derzeit noch an der Umsetzung, jedoch sind noch nicht alle notwendigen Verträge unterzeichnet.“ Leeb zieht es vor, die Bürgerinnen und Bürger dann zu informieren, wenn alles unter Dach und Fach ist. „Das voreilige Hinausposaunen von Informationen ist nicht immer der beste Weg, um Projekte umzusetzen“, ergänzt der Ortschef. Kranzl wiederum meint, dass „die fehlenden Genehmigungen kein Problem“ sein sollten.

Auch für die Nachnutzung der derzeit bestehenden Filiale wälzt die Bürgerliste bereits Pläne: „Die Gemeinde könnte das Gebäude als Veranstaltungszentrum nutzen“, führt Kranzl aus und hat diesbezüglich auch bereits den Rewe-Konzern kontaktiert.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.