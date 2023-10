Bürgerinitiative gegen Schulzentrum Ybbs: „Klare Köpfe“ gegen Standort

Jetzt ist es fix: Aufgrund der zahlreichen Kritik an der Standortwahl für das neue Schulzentrum gründete sich vergangene Woche eine eigene Bürgerinitiative. Wie berichtet, nickte der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung eine gemeindeeigene Grünfläche direkt hinter dem Freizeitzentrum als möglichen neuen Standort ab. Dort befindet sich aktuell allerdings ein Trainingsplatz des ASK Ybbs sowie für Schülerinnen und Schüler der umliegenden Schulen.

In einem Schreiben an Bürgermeisterin Ulrike Schachner sowie an den Stadt- und Gemeinderat betont die Bürgerinitiative „Klare Köpfe“, das Projekt Schulzentrum in Hinblick auf unterschiedliche Faktoren positiv mitgestalten zu wollen. „Der Gemeinderat möge den besagten Standort unter Berücksichtigung zukünftiger Generationen, also in Bezug auf Flächenverbrauch, Innenstadt- entwicklung und bestehender Sportstätten überdenken“, erklären die „Klaren Köpfe“ in ihrem Schreiben. Die Bürgerinitiative fordert die Stadtpolitik auf, Leerstände in der Innenstadt zu verhindern, bestehende Ressourcen zu nutzen, keine neue Bodenversiegelung zu tätigen und bestehende innerstädtische Sportanlagen zu erhalten.

ÖVP mit Einladung wenige Stunden nach Gründung

Bereits wenige Stunden nach der Gründung und dem Brief an die Stadtvertreter reagierte die ÖVP rund um Stadtparteichef Gert Kratzer und Landtagsabgeordnete Silke Dammerer mit einer Einladung zum Gespräch – die prompt abgelehnt wurde. „Wir haben der Bürgerinitiative ein Gesprächsangebot gemacht, welches sofort abgelehnt wurde“, bedauert Kratzer.

Die Ablehnung erklärt Thomas Pöchhacker, Sprecher-Stellvertreter der Initiative damit, dass die Organisation überparteilich fungiert und einen Nachdenkprozess starten möchte. Das Anliegen sei vor allem gegen den neuen Standort der IT_HTL und für die Belebung der Innenstadt einzutreten. „Nicht reden, sondern handeln ist unser Grundsatz. Unsere ehrenamtliche Tätigkeit ist im Sinne der Interesse von Bürgerinnen und Bürgern und künftigen Generationen. Da gehören natürlich auch Gespräche mit Gemeindevertretern dazu“, erklärt Pöchhacker. Er verspricht, dass Gespräche stattfinden werden: „Der Anruf für die Einladung erfolgte um 11 Uhr, der Termin wäre am nächsten Tag am Nachmittag gewesen. Es wird Gespräche geben, allerdings keinesfalls übereilt und schon gar nicht wollen wir zum politischen Spielball instrumentalisiert werden.“

Verwundert über die Gründung einer Bürgerinitiative zu dieser Thematik ist Kratzer indes nicht: „Wir werden das Gespräch suchen und unsere Standpunkte darlegen. Es wurde im Vorfeld in der Öffentlichkeit zu wenig zu diesem Thema diskutiert. Ich habe bereits nach dem Gemeinderat gesagt, dass es breiter kommuniziert gehört hätte. Die Bürgermeisterin hat hier aber einen anderen Weg gewählt.“ Zwar findet Kratzer die Kanäle, die die Bürgerinitiative zu Beginn gewählt hat, gemeint ist hier etwa ein Leserbrief in der vorwöchigen NÖN, nicht gut, aber: „Es zeigt, dass in der Kommunikation von Seiten der Gemeinde etwas massiv schief gegangen ist.“

Seitens der Stadt betont Schachner , dass sie jede Form von Bürgerbeteiligung in der Stadt begrüße. „Ausgehend von einer Erstinformation, die von Seiten der Proponenten an uns ergangen ist, freue ich mich gemeinsam mit der gewählten Gemeindevertretung aller Fraktionen auf einen konstruktiven Austausch in allen Angelegenheiten, die von Relevanz sind.“