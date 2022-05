Startschuss für Wopfinger-Betonwerk in Bergland ist erfolgt

Werbung

Mit dem Spatenstich am neuen Standort in Bergland beginnt für die Wopfinger Transportbeton GmbH eine neue Ära.

Bürgermeister Walter Wieseneder (ÖVP), betont die Sicherung der Arbeitsplätze. Foto: Krausam Otto

Das bisherige Werk in Kendl muss – durch die geplanten Hochwasserschutzmaßnahmen – abgesiedelt werden. Der neue Standort in Bergland soll neue Maßstäbe setzen und das innovativste Transportbetonwerk in Österreich werden.

Der Natur zurückgeben

Die Flächen des bestehenden Werks in Kendl werden zur Gänze renaturiert. Zudem werden am neuen Standort umweltfreundliche Technologien eingesetzt. Bis spätestens 2024 soll der Betrieb aufgenommen werden.

Mehr dazu lest ihr in der kommenden NÖN.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.