Klimabonus erhitzt die Gemüter

Die Auszahlung des Klimabonus hat begonnen. Wer wie viel bekommt, wird nicht individuell berechnet, sondern orientiert sich an der Klassifizierung der Hauptwohnsitz-Gemeinde in einem vierstufigen Infrastruktur-Ranking der Statistik Austria. Eben diese Klassifizierung stößt SPÖ-Bürgermeister Gerhard Leeb sauer auf. Er sieht seine Bürgerinnen und Bürger durch die aktuelle Einstufung „massiv benachteiligt“.

Während Persenbeug-Gottsdorf in die Kategorie 3 (185 Euro) gestuft wurde, gleich wie Ybbs und Amstetten, Gemeinden entlang der Westbahn wie Pöchlarn oder Blindenmarkt jedoch in die Kategorie 4 (220 Euro), stößt beim Ortschef auf massives Unverständnis. „Unsere Gemeinde liegt nördlich der Donau, an keiner Hauptverkehrsstrecke und hat außerhalb der Schulzeiten eine sehr schlechte Anbindung an die Öffis“, erklärt Leeb. Diesen Umstand hat das Gemeindeoberhaupt auch in einem Brief an das Klimaschutzministerium (Grünen) erläutert.

Ortschef möchte weiterkämpfen

Die Antwort aus Wien fiel jedoch lapidar aus: Man übermittelte lediglich ein PDF, in der die Berechnungsmethoden dargestellt werden. Auch eine NÖN-Anfrage an die Pressestelle des Ministeriums wurde lediglich mit einem Text beantwortet, der auch auf der Homepage zu finden ist. Weitere Anfragen dazu blieben bis zum Redaktionsschluss (Dienstagfrüh) unbeantwortet.

Leeb gibt sich dennoch weiterhin kämpferisch: „Es kann nicht sein, dass unsere Bevölkerung finanziell benachteiligt wird“. Dem Ortschef ist jedoch wichtig zu betonen, dass er keine Schlechterstellung anderer Gemeinden heraufbeschwören möchte, „allerdings muss die Situation von Persenbeug-Gottsdorf neu beurteilt werden.“