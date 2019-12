Schnell zum Zug, schnell noch eine Fahrkarte kaufen – diese Theorie geht am Pöchlarner Bahnhof oftmals nicht auf. Seitdem die ÖBB den Schalterbetrieb einstellte, stehen Pendler und Reisende zu Stoßzeiten in Schlangen an, um sich eine Bahnfahrkarte beim Automaten zu kaufen.

Damit Tickets nicht nur dort oder via App erhältlich sind, ging die ÖBB im Mai 2018 mit der Post AG eine Partnerschaft ein. Doch die Post-Filiale in der Regensburgerstraße ist bald auch keine Anlaufstelle mehr für Bahnfahrer: Die Vertriebspartnerschaft wird eingestellt. Auf der Suche nach Alternativen wandte sich die ÖBB an die Stadtgemeinde.

„Da vonseiten der Gemeinde keine Rückmeldung erfolgte, haben wir mittlerweile einen anderen Partner gefunden.“ Christopher Seif, ÖBB

„Bisherige Erfahrungen haben gezeigt, dass zahlreiche Gemeinden Interesse daran haben, den Ticketverkauf als Service für ihre Einwohner anzubieten“, erläutert ÖBB-Pressesprecher Christopher Seif auf NÖN-Anfrage den Schritt zur Stadtgemeinde. In der jüngsten Gemeinderatssitzung informierte VP-Stadtchef Franz Heisler die Mandatare über das Angebot der ÖBB. Und tat gleich seine Meinung kund: „Der Finanzausschuss hat sich das angesehen, es wären Schulungen und zusätzliche Ausstattung notwendig. Die Gemeinde ist zudem schon ausgelastet genug. Ich schlage vor, wir fordern die ÖBB besser dazu auf, den Schalterbetrieb zu reaktivieren.“ Die Gemeinderäte stimmten Heislers Vorschlag einstimmig zu. Doch dieser Wunsch wird unerfüllt bleiben.

„Da vonseiten der Gemeinde keine Rückmeldung erfolgte, haben wir mittlerweile einen anderen Partner gefunden“, informiert Seif. Die Trafik Beate Mika in der Regensburger Straße wird ab Februar 2020 ÖBB-Tickets anbieten. „Der persönliche Ticketverkauf in Pöchlarn bleibt somit weiterhin aufrecht“, betont Seif.