Verkauft! Das haben die neuen Eigentümer mit dem Sportzentrum Melk vor

Paukenschlag in der Melker Dorfnerstraße: Nach über 20 Jahren hat die Familie Pichler das Sportzentrum verkauft. „Uns war immer wichtig, ein Sportangebot mit toller Qualität zu bieten. Und für das wurde

die Tennishalle in Melk auch geschätzt“, zieht Hotelier Josef Pichler Bilanz. Nun steht der Tennishalle – 1994 eröffnet – eine Neuausrichtung ins sportliche Haus.

Der Käufer, die Ascensus GmbH, ist ein Zusammenschluss aus lokaler Investoren. Unter der Leitung von Matthias Kreutzer – der Chef des Melker Fitnessstudios „Atverso“ ist kein unbekanntes Gesicht in der regionalen Sportszene – will man im Sportzentrum künftig noch mehr Angebot schaffen. „Wir vereinen unter einem Dach viele Unternehmen in dem Bereich Sport, Gesundheit, Lifestyle und Wellness“, gibt Kreutzer erste Einblicke in die Pläne. Zusätzlich zu den Tennisplätzen sollen ein Fitnessstudio, ein Physiotherapie-Institut, sowie ein Frisör und verschiedene Masseure folgen. „Damit konzentrieren wir ein hervorragendes Freizeit- und Sportangebot an einem Platz und werden mit 3.500 Quadratmetern Sport, Wellness und Lifestyle zu einem der größten Anbieter im Mostviertel“, so Kreutzer. Die Eröffnung soll noch im Herbst erfolgen. Während der Umbauarbeiten bleibe das Angebot wie gewohnt über die Website buchbar.