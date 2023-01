Ärger in Melker Pizzeria: Ostseite bleibt tabu

Werbung

Klimakrise, Kostenexplosion: Die rasche Energiewende ist das Gebot der Stunde. Das dachte sich auch Katja Rezac, Inhaberin des Restaurants „Pasta e Pizza“ in der Melker Jakob-Prandtauer-Straße 4. Doch rasch ging’s in ihrem Fall nicht – und mit dem Ergebnis ist sie darüber hinaus auch nicht zufrieden. Aber der Reihe nach.

Im Sommer des Vorjahres schmiedet Rezac den Plan, PV-Anlagen auf dem Dach der Pizzeria anbringen zu lassen. Sie ist die Eigentümerin des Hauses, der gesamten Liegenschaft. „Auf mich kommen massiv steigende Energiekosten zu, die ich meinen Gästen nicht weiterverrechnen kann und auch nicht will“, schildert sie. Über 20 Jahre betreibt sie schon ihre Pizzeria. „Und ich will das noch bis zur Pension tun“, fügt die Melkerin hinzu.

Also nimmt sie mit einer Firma betreffend der Installation Kontakt auf. Die Planungen laufen, bis Anfang September 2022 das erste Mal eine gewisse Verordnung samt Schutzzonen am Telefon angesprochen wird: Die Firma habe seitens der Stadt Melk die Info bekommen, dass Rezacs Objekt unter Denkmalschutz stehe. „Davon hatte ich noch nie gehört. Wie geht das, dass ich Eigentümerin bin und nicht darüber informiert werde, dass sich meine Liegenschaft plötzlich in einer Schutzzone befindet?“, fragt Rezac. Und auch von „denkmalgeschützt“ liest sie hier zum ersten Mal. Sie schaltet einen Rechtsanwalt ein – und der erkundigt sich beim Bundesdenkmalamt in Niederösterreich. Dort wiederum folgt allerdings eine offizielle Berichtigung: Die Objekte in der Jakob-Prandtauer-Straße 4 stehen nicht unter Denkmalschutz, „in der Verordnung der Stadt Melk muss sich ein Fehler eingeschlichen haben.“ Diese Info ergeht bereits Ende Oktober 2022 an die E-Mail-Adresse des Melker ÖVP-Bürgermeisters Patrick Strobl. Einen Tag später übermittelt Rezac nun auch die Bauanzeige zur Errichtung der PV-Anlage an die Stadtgemeinde. Für das wirtschaftliche Überleben ihres Betriebes brauche sie die Solarpanele auf den Dachflächen. „Auf allen“, betont sie. Doch daraus wird nichts, wie ihr die Stadtgemeinde per Bescheid Anfang Dezember mitteilt.

Die Errichtung der PV-Anlage wird ihr in Teilbereichen untersagt. Denn jene Dachfläche, die nach Osten in Richtung Jakob-Prandtauer-Straße gerichtet ist, darf nicht bebaut werden. Als Begründung wird auf die seit 2021 geltende Bebauungsbestimmung für den Schutzzonen-Bereich der Stadt verwiesen. Diese besagt, dass PV-Anlagen dort nicht an „von öffentlichen Orten aus einsehbaren Flächen errichtet“ werden dürfen. Und weiters, so steht es schwarz auf weiß im Bescheid, befinde sich ihr Grundstück in der Schutzzonenkategorie 1: „denkmalgeschützt.“

Daraufhin wird Ende Dezember 2022 nochmals der Stadtchef per Mail vom Bundesdenkmalamt NÖ kontaktiert: Rezacs Gebäude steht unter keinem Denkmalschutz. Diesen Umstand bestätigt übrigens auch Andrea Böhm seitens des Bundesdenkmalamts gegenüber der NÖN. Eine Antwort auf die beiden Mails an die Bürgermeister-Adresse erhielten Rezac und ihre Rechtsvertretung bis jetzt nicht. Auf NÖN-Anfrage folgte nun aber doch ein Statement der Stadtgemeinde.

„Schutz des Ensembles“ stehe im Vordergrund

Die Tatsache, dass das betroffene Gebäude in der Jakob-Prandtauer-Straße in der Liste des Bundesdenkmalamts nicht angeführt wird, stimme. Die beauftragte Raumplanungsfirma Schedlmayer habe aber laut der Stadt den „Schutz des Ensembles des historischen Stadtbildes in den Vordergrund“ gestellt – so sei auch das genannte Gebäude mit in die Verordnung eingeflossen. Der Besitzerin sei schon mitgeteilt worden, „dass sie unter bestimmten Auflagen eine PV-Anlage an zwei ihrer drei Dachflächen“ – Ausnahme jene Fläche Richtung Jakob-Prandtauer-Straße – errichten dürfe. „Der Bescheid zur Genehmigung wird auf schnellstmöglichem Weg ausgestellt“, heißt es abschließend. Also zusammengefasst: Ja, ihr Objekt steht im Schutzzonenplan in der Kategorie „denkmalgeschützt“, obwohl ihr Gebäude unter keinem Denkmalschutz steht. Nein, die Ostseite bleibt weiterhin tabu. Nachgefragt bei Raumplaner Herfrid Schedlmayer erläutert dieser, warum dem so ist.

„Bei der Abgrenzung der Kategorie 1 handelt es sich in erster Linie um denkmalgeschützte Bauten, aber auch um solche, die zwar nicht denkmalgeschützt sind, jedoch zum zusammenhängenden Altstadtensemble von Melk gehören.“ Der Baualtersplan von Adalbert Klaar, aufgenommen 1963 und 1976 überarbeitet, gebe hierzu Aufschluss: „Daraus geht hervor, dass das Stadtensemble Melk jedenfalls im Osten bis zur Prandtauer-Straße reicht und so auch das Gebäude Nr. 4 enthält.“ Die Kategorie 1 sei laut Schedlmayer „etwas missverständlich“ ausgedrückt: „Wir werden diese Planbeilage insofern korrigieren, als in der Legende der Ausdruck ‚Denkmal- und Ensembleschutz‘ ergänzt wird.“

Zurück zu Katja Rezac, die, wie schon zu Beginn angeführt, mit diesem Ergebnis nicht zufrieden ist. „Die Ostseite wäre für uns aufgrund der Morgensonne zum Aufladen der Batteriespeicher essenziell“, seufzt sie. Das bestätigte ihr auch ein Experte eines Energieberatungsbüros, der errechnete, dass 50 Prozent des Strombedarfs mittels der PV-Anlage Ost und West abgedeckt werden können – wenn nur die Westseite möglich wäre, wären es weniger als 20 Prozent. „Ich führe ein erfolgreiches Unternehmen, bin schuldenfrei, beschäftige neun bis zwölf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich will meine Emissionen reduzieren, CO₂ sparen.“ Und den Fortbestand ihrer Pizzeria – auch für die lokale Bevölkerung, wie sie betont – sichern. Die west- und südseitigen Dachflächen, auf denen Rezac Solarpanele anbringen lassen dürfe, bleiben jetzt aber erstmal unberührt.

„Ich hatte im Herbst Angebote auf dem Tisch liegen. Die angegebenen Preise wie auch die Verfügbarkeiten und Lieferzeiten bestimmter Bauteile gelten jetzt natürlich nicht mehr, da zählt jedes Monat, jede Woche!“ Sie könne nun das Projekt erst im Frühling starten. Rezac schüttelt den Kopf. „2020 haben wir die Fassade dunkelrot gestrichen, der Maler hat sich wegen der Farbauswahl sogar bei der Stadtgemeinde gemeldet und diesbezüglich nachgefragt“, erzählt sie. Da sei noch keine Rede von Schutzzonen oder der Kategorie 1 gewesen.

