Nach ihrer Bestellung zur neuen Geschäftsführerin der Wachau Kultur Melk GmbH (WKM; wir berichteten ) spricht Simone Bamberg über ihre neue Aufgabe und ihre künftigen Pläne in Melk.

NÖN: Sie wechseln von der Grafenegg Kulturbetriebs GmbH zur Wachau Kultur Melk GmbH. Was hat für Sie für einen Wechsel gesprochen?

Simone Bamberg: Ich finde das Spektrum der Kulturveranstaltungen der Wachau Kultur Melk total interessant. Mir gefällt auch, wie gut die Kultur in der Stadt und der Bevölkerung verwurzelt ist.

Welche ihrer Erfahrungen aus Grafenegg können für Melk ein Vorteil sein?

Meinen bisherigen Erfahrungsschatz kann man nicht nur auf Grafenegg reduzieren. Ich war in meinem bisherigen Berufsleben für mehrere Kulturveranstalter im klassischen Musikbereich aber auch für Museen im Einsatz. Für mich hat immer das Vereinsleben und das Engagement von Communities für die Kultur eine bedeutende Rolle gespielt. Ich habe immer Fördervereine mitbetreut und hier kann ich meine Erfahrung einbringen. In Melk spielen der Förderverein der Internationalen Barocktage und der Freundesverein der WKM ebenso eine große und wichtige Rolle. In Grafenegg bin ich im Marketing, Sponsoring und Verkauf tätig und ich denke, dass ich davon auch einiges in Melk einfließen lassen kann.

„Die Kultur hat bisher sinnvolle Konzepte, unter denen eine Veranstaltung trotz Pandemie stattfinden kann, ausgearbeitet.“ Simone Bamberg, künftige WKM-Geschäftsführerin

Ihre Vorgängerin, Wiebke Leithner, ist noch bis Mitte Juli im Haus. Wie wird die Übergabe vorbereitet?

Wir sind zwar mittlerweile schon richtig gut im Homeoffice, ich hoffe aber, dass wir in der Einarbeitungsphase im Büro zusammenarbeiten können. Ich bin mit 1. Juli bestellt und hoffe, dass ich schon davor einige Kulturveranstaltungen in Melk besuchen kann.

Die WKM vereint die Marken Barocktage, Tischlerei Melk, Wachau in Echtzeit und die Sommerspiele – wie groß ist hier der Spagat zwischen den unterschiedlichen Projekten?

Ich würde Sie nicht als Spagat bezeichnen. Jede Marke und jedes Kulturangebot ist sehr gut positioniert und richtet sich an die jeweilige Zielgruppe. Zwischen den Marken können durch die WKM GmbH die Synergien sehr gut genützt werden, wie das Projekt „Tischlerei goes Wachauarena“ sehr gut zeigt. Inhaltlich ist jedes Programm für sich gut ausgerichtet und funktioniert.

Die Kulturbranche ist, ähnlich wie die Gastronomie, derzeit durch die Pandemie extrem gebeutelt. Welche Unterstützung braucht die Kultur gerade jetzt?

Ich glaube, es gibt ein grundsätzliches Commitment, dass die Kultur wichtig und für das Leben ein wichtiger Bestandteil ist. Die Kultur hat bisher sehr viele sinnvolle Konzepte, unter denen eine Veranstaltung trotz Pandemie stattfinden kann, ausgearbeitet. Ich vertraue darauf, dass dies bei Entscheidungen mitgedacht wird.

Wann rechnen Sie wieder mit einem Live-Kulturgenuss?

Ich habe keine Glaskugel, glaube aber, ab Sommer wird einiges möglich sein. Ich hoffe, dass ab Herbst wieder mehr Planungssicherheit herrscht und Indoor-Veranstaltungen mit längerer Vorlaufzeit vorbereitet werden können.