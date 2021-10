Augenärzte eröffnen Praxis in Melk

Medizinischer Zuwachs in der Stadtgemeinde: Das Ehepaar Nino und Karin Hirnschall eröffnet ab 1. November eine neue Augenarztpraxis in der Melker Bahnhofsstraße. Nino Hirnschall ist derzeit auch als chirurgischer Oberarzt am Kepler Universitätsklinikum in Linz aktiv. Seine Frau Karin Hirnschall ist Orthoptistin und arbeitete in dieser Funktion bereits beim Melker Augenarzt Anton Brandl. Hirnschall führt die Praxis als Wahlarzt und verspricht durch seine Tätigkeit an der Uniklinik in Linz Behandlungen von der Erstuntersuchung bis zur Operation.

Zum Channel Alles Rund um das Extra Hallo Mostviertel!

2015 wurde Hirnschall vom Branchenmagazin „The Opthalmologist“ zu einem der weltweit besten 40 Augenärzte unter 40 Jahren gewählt. Eine Auszeichnung für seine rege Forschungsarbeit.