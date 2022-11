Persenbeug-Gottsdorf: Im alten FF-Haus wird jetzt gebohrt

Die Gemeindeverantwortlichen von Persenbeug-Gottsdorf waren über vier Jahre lang auf der Suche nach einem neuen Dentisten. Im Juni konnte mit Mohammed Al Hammoud endlich ein Mediziner für die freie Stelle gefunden werden.

Die Praxis soll in Zukunft im alten Bahnhofsgebäude untergebracht werden, welches von der Gemeinde erworben wurde. Doch bis zum Abschluss der Sanierung werden noch rund eineinhalb Jahre vergehen. Deshalb einigte man sich darauf, das ebenfalls im Gemeindeeigentum stehende, alte Feuerwehrhaus zu adaptieren und die Praxisräumlichkeiten von Al Hammoud vorläufig dort unterzubringen. Nach der Sanierung und Adaptierung auf die Bedürfnisse einer Arztpraxis wurde nun Anfang November die Ordination für den Patientenverkehr geöffnet.

Im Moment haben wir noch sehr wenige Patienten.“ Mohammed Al Hammoud Zahnarzt

„Einige wenige Arbeiten sind noch zu verrichten, die den Ablauf in der Ordination oder die Behandlung jedoch nicht beeinträchtigen“, erklärt der Mediziner. Ein paar Patienten haben den Weg in die Praxis des neuen Dentisten auch bereits gefunden. „Leider haben wir im Moment noch sehr wenig Behandlungen, aber wir haben erst seit einigen Tagen geöffnet“, gibt sich Al Hammoud für die Zukunft zuversichtlich. Bürgermeister Gerhard Leeb (SPÖ) und Gemeinderat Roman Schinnerl (ÖVP) gratulierten Al Hammoud zur Eröffnung und hoffen, dass sich der Zahnarzt in Persenbeug-Gottsdorf schnell einlebt. Neben den üblichen Leistungen werden auch Oralchirugie oder Implantate angeboten.

