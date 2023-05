Theaterstadl startet wieder

Theaterspielen hat in Nöchling eine lange Tradition. Bereits seit 2002 spielt man im alten Pfarrstadl, der sukzessive umgebaut und verschönert wurde. Sowohl Publikum wie Ensemble freuen sich alljährlich auf den Beginn der neuen Saison. Am 6. Mai ist es so weit und der „Nochilinga-Stadl“ öffnet wieder seine Pforten. Mit „Dümmer als die Polizei erlaubt“ kommt dieses Mal ein Stück von Markus Scheble und Sebastian Kolb zur Aufführung – darin mühen sich zwei Polizisten durch den arbeitsreichen Alltag. Neben einigen alten Theaterhasen sind auch zwei Newcomer dabei, die das erste Mal Theaterluft schnuppern. Neben dem Schauspiel werden die Gäste auch wieder mit Speis und Trank versorgt. Den Erlös spenden die Nöchlinger – wie jedes Jahr – an die „Elterninitiative der Kinder-Krebs-Hilfe NÖ-BGLD-WIEN“. Um Kartenreservierung wird gebeten: 0677/62906358, mehr Infos gibt’s unter www.nochilinga-stadl.at.

