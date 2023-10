Marbacher Café Lechner setzt künftig auf Roboter-Service als Kellner

Roboter erleichtern zunehmend den Alltag der Menschheit. Vermehrt kommen Roboter in den vergangenen Monaten auch in der Gastronomie zum Einsatz. Einer, der den Einsatz eines Roboters in seinem Betrieb im Bezirk Melk überlegt, ist der Marbacher Bäckermeister Peter Lechner. „Es ist für uns keine große Zukunftsmusik, dass sich die Automatisierung auch in der Gastronomie durchsetzen wird“, meint Lechner. Er betont aber, dass es nicht das Ziel sei, komplett auf Roboter zu setzen, sondern auf ein begleitendes Arbeiten. Immerhin soll der Roboter niemandem einen Arbeitsplatz wegnehmen. „Der Roboter nimmt die Arbeit ab, die geistig nicht sonderlich herausfordernd ist. So können sich unser Personal und auch wir als Gastgeber auf das Konzentrieren, was wichtig ist: den Kunden bewirten“, erläutert Lechner. „Ein Glas von A nach B zu bringen kostet viel Zeit“Er nennt dabei das Beispiel einer Bestellung mit einem Saftglas. „Ein Glas von A nach B zu bringen kostet viel Zeit. Während das unser Roboter abnimmt, habe ich die Zeit, unsere Gäste über unsere Spezialitäten zu beraten und über mögliche Allergene aufzuklären“, schildert Lechner.

Erschwerend kommt für Lechner aber auch der aktuelle Fachkräftemangel zum Tragen. Sein Betrieb hat sieben Tage die Woche offen, jeden Sonntag steht die Familie selbst im Cafe, um den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen freien Sonntag zu ermöglichen. Dass es immer schwerer wird, Betriebe zu finden, die überhaupt sieben Tage die Woche offen haben, weiß Lechner von Touristen: „Viele Touristen hatten zuletzt fast täglich das Problem, eine passende Übernachtung zwischen Passau und Wien zu finden. Der Roboter nimmt uns Arbeit ab, um mehr Gäste zu bedienen.“ Die Preise für die Anschaffung eines Roboters liegen zwischen 15.000 und 20.000 Euro. In Marbach soll der Roboter frühestens mit Jahresende, da aktuell der Outdoor-Bereich neu gestaltet wird, zum Einsatz kommen.

Wirtschaftskammer-Spartenobmann Mario Pulker kann sich bei rund 60.000 Mitgliedsbetrieben vorstellen, dass es, je nach Betriebsart, zielführend sein kann, solche Geräte einzusetzen. „Bei Lokalen mit hohem Dienstleistungsgrad sind Roboter auf jeden Fall unvorstellbar. Da kommt es im Service auf hoch-qualitative Beratung an, die eine Maschine nicht verrichten kann“, ist sich Pulker sicher.

Für Wirte-Obmann macht es beim Abservieren Sinn

Für ihn kann es aber auch durchaus Sinn machen, Roboter zum Abservieren einzusetzen. Der Preis sei zudem vernachlässigbar, wenn man diesen einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin gegenüberstellt. „Bei einer Hilfskraft reden wir, bei einem Preis von rund 17.000 Euro, hier von einem Gehalt von rund acht Monaten, bei einer gelernten Servicekraft von rund fünf bis sechs Monaten“, rechnet Pulker vor.

Sorge, dass künftig noch mehr Personen in der Gastronomie einen Arbeitsplatz suchen hat man beim AMS im Bezirk Melk derzeit noch nicht. „Man muss die Entwicklung abwarten, insbesondere, ob die Roboter auch wie gewünscht funktionieren und wie sie sich in der Praxis bewähren. Gastrojobs werden aber auf jeden Fall bleiben“, ist sich AMS-Bezirksstellenleiter Helmut Fischer sicher.

Einen Effekt erwartet sich Pulker aber gleich bei der Anschaffung.: „Der Wow-Effekt wird am Anfang gegeben sein. Es wird aber auch Gäste geben, die diese Entwicklung komplett ablehnen. Ich bin zudem überzeugt, dass der Roboter bei unserer Wirtshauskultur nicht massentauglich ist.“