Premiere in Ybbs: Per Drohne das Ackerfeld säen

Es war eine Premiere, die auf einem der Felder von Landwirt Hans Luger in Göttsbach stattfand. Mittels Drohne der Innviertler Firma Blickwinkel von Valentin Aigner wurde Buchweizen ausgesät.

Die Drohne ist die erste ihrer Art in Österreich und besitzt seit rund eineinhalb Jahren eine Zulassung. Mit 30 Kilogramm Nutzlast können etwa Saatgut oder Dünger ausgebracht werden. „Die Ergebnisse sind bisher sehr gut. Etwa 75 Prozent der Samen gehen auf“, berichtet Aigner. Insgesamt wäre es möglich, bis zu 120 Kilogramm pro Hektar auszubringen.

Die Funktion der neuen Ansaatvariante ist einfach erklärt: Noch bevor die Gerste gedroschen wird, bringt die Drohne das Saatgut aus. Während die Gerste nach dem Dreschen abstirbt, wächst in der Kultur der Buchweizen zwischenzeitlich heran, im Spätsommer und Herbst kann dann geerntet werden. Die lange Vegetationszeit schafft eine neue Dimension der Pflanzen und Bodenentwicklung, sagt zumindest der Betreiber. Für den Landwirt ergeben sich massive Zeitvorteile. So schafft die Drohne im Normalfall sechs bis acht Hektar in der Stunde, ein Wert von dem ein Landwirt bei der normalen Aussaat nur Träumen kann. In Ybbs wartet man indes gespannt auf die Ergebnisse des frühsommerlichen Premieren-Einsatzes und zieht dann Bilanz über das weitere Vorgehen.