Alleine im Vorjahr sind laut Verkehrsclub Österreich (VCÖ) bei 93 Schulwegunfällen in Niederösterreich 94 Kinder verletzt worden. Im Jahr 2016 waren es sogar 107 Unfälle. Zwar wirken laut VCÖ die Maßnahmen der Gemeinden und Schulen für mehr Verkehrssicherheit auf den Schulwegen, jedoch ist es weiterhin notwendig, Maßnahmen für die Sicherheit zu setzen.

Im Zuge des Projektes „Stadt Melk hat Zukunft“ beschäftigte sich auch eine Projektgruppe mit dem Thema Sicherheit am Schulweg. Damals forderte die Gruppe mehr Zebrastreifen und Ampeln. Gerade bei der Senker-Kreuzung wünschte sich das Projektteam eine Lösung. Der damalige VP-Gemeinderat und jetzige Stadtchef Patrick Strobl versuchte daraufhin, ein Schülerlotsen-Projekt zu starten, welches mangels Freiwilliger aber scheiterte.

APA/Pfarrhofer

Nachgefragt zum Beginn des neuen Schuljahres, kämpft Strobl weiterhin mit dem gleichen Dilemma: „Es gibt maximal sechs Personen, die dafür zur Verfügung stehen. Diese würden aber zu oft an der Reihe sein, womit eine Umsetzung nicht praktikabel ist.“

Aufgeben will Strobl aber trotzdem nicht. Gegenüber der NÖN gibt er Einblick in seine neueste Überlegung. „Ein Ansatz wäre, mit einer Oberstufen-Schule zusammenzuarbeiten und die Schüler im Zuge eines Sozialprojektes die Schülerlotsen-Tätigkeiten ausführen zu lassen“, will Strobl diese Möglichkeit prüfen.