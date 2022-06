Ybbser Pfarrerwechsel ist jetzt offiziell

Werbung

Was NÖN-Leser bereits vor zwei Wochen wussten, bestätigt jetzt auch offiziell die Diözese St. Pölten. Anstelle von Krzysztof Nodowczynski wird ab September Gerhard Reitzinger in Ybbs und Säusenstein als neuer Pfarrer tätig sein.

Der 54-jährige Haager wurde 1995 zum Priester geweiht und war Kaplan in Pöchlarn und Scheibbs. Von 1999 bis 2003 absolvierte Reitzinger an der Universität im Breisgau das Doktoratsstudium und war danach in der Dompfarre St. Pölten tätig. Als Pastoralassistent wird Christian Eder das Pfarrteam verstärken.

