Nibelungenausstellung zieht von der Burgruine Aggstein nach Pöchlarn

Fast 20 Jahre „wohnten“ Siegfried, Krimhild und Hagen von Tronje in der Burgruine Aggstein. Da man dort aber bis 2024 ein neues Escape-Room-Spiel umsetzen möchte, muss die Ausstellung rund um die Nibelungen aus dem Gewölbe unter dem Rittersaal weichen.

Ein neues „Zuhause“ findet die beliebte Sagenschau nun in Pöchlarn, wie ÖVP-Kulturstadträtin Jasmin Fuchs berichtet: „Die Nibelungenausstellung kommt in die Nibelungenstadt. Das passt doch!“ In der Vorwoche wurde der „Umzug“ beschlossen – sehr zur Freude von Christine Jäger von der Burgruine Aggstein: „Das hat sich super ergeben, eine bessere Lösung hätten wir nicht finden können.“ In den nächsten Wochen ist die Ausstellung noch auf der Aggstein zu sehen, ehe sie abgebaut wird.

Eröffnung voraussichtlich „gegen Ende des Jahres“

In Pöchlarn freut man sich über den kulturellen Zuwachs, der zudem einem historischen Leerstand neues Leben einhauchen wird. „Die Ausstellung wird dauerhaft in den Pfeiferturm einziehen. Dort gab‘s früher oft Ausstellungen zu bewundern, mittlerweile steht er die meiste Zeit leer, lediglich bei den ‚Tagen der offenen Ateliers‘ wurde er zuletzt genutzt“, informiert Stadträtin Fuchs. Bis zum Start der Sagenschau am neuen Standort – sie rechnet mit einer Eröffnung „gegen Ende des Jahres“ – ist jetzt noch einiges zu erledigen. „Einerseits werden wir die Figuren etwas auf Vordermann bringen sowie einzelne Szenen neu anordnen, da wir die Schau etwas reduzieren müssen. Und andererseits sind auch kleinere Arbeiten im Turm notwendig“, gibt Fuchs Einblick.

