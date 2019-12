Spar Prosenbauer ist neu da in Hürm .

In den letzten Monaten entstand am bisherigen Standort, in der Marktstraße 5, ein neuer Spar-Supermarkt mit einem Sortiment von rund 10.000 Artikeln und 55 Parkplätzen. Eröffnet wurde der neue Spar-Supermarkt von Jürgen Prosenbauer am 4. Dezember.