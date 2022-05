Abriss von Hypo steht bevor

Werbung 12. - 15. Mai 2022 Anzeige Landwirtschaft erleben! 4 Tage Messe in Wieselburg.

Ende Mai erfolgt der Abriss des aktuellen Hypo-Gebäudes in der Jakob-Prandtauer-Straße. Wie die NÖN bereits berichtete, plant die NOE Immobilien Development GmbH (NID), in dessen Eigentum sich das Hypo-Gebäude befindet, die Errichtung eines hochqualitatives Stadthauses zum Wohnen und Arbeiten. Das Projekt firmiert unter dem Titel „Stadthaus No.9“ und wird insgesamt mehr als 30 Wohneinheiten in der Größe von Zwei- bis Vierzimmerwohnungen beinhalten. Diese sollen sofort in Eigentum übergehen. Zudem werden ein Garagenstellplatz sowie Gewerbeflächen errichtet.

Gerade bei diesen Gewerbeflächen im Ausmaß von rund 70 Quadratmetern meldete zuletzt die Stadtgemeinde Melk Interesse. Der Kaufpreis liegt bei rund 280.000 Euro, soll sich aber aufgrund von Gegenverrechnung reduzieren, erklärte ÖVP-Bürgermeister Patrick Strobl in der jüngsten Gemeinderatssitzung. „Ich habe mir bei einer Besprechung mit der NID erlaubt zu sagen, dass ich eine Mauer im Erdgeschoß nicht optimal finde. Die NID errichtet hier Gewerbeflächen mit Glas, wenn es von der Gemeinde Garantien für die Flächen gibt“, erklärt Strobl.

Der Stadtchef erläuterte in der vergangenen Gemeinderatssitzung die geplante Kostenreduktion für die Gemeinde aufgrund von Ausgleichszahlungen bei der Stellplatz- und der Spielplatzausgleichsabgabe. So werden im Stadthaus No.9 nur 41 Parkplätze in der Tiefgarage errichtet, erforderlich per Gesetz wären allerdings um 15 Plätze mehr, also insgesamt 56 Stellplätze. „In unmittelbarer Nähe befindet sich der ,Kupferkanne-Parkplatz‘, wo genügend Parkplätze vorhanden sind“, betont Strobl, der allerdings unerwähnt lässt, dass es sich dabei um kostenpflichtige Parkplätze handelt. Daneben benötigte die NID allerdings auch zwei Ausfahrten in die Roseggerstraße. „Mir ist wichtig, dass wir auf dieser Stelle die Hand drauf haben. Danach können wir es weiter veräußern“, meint Strobl.

Kritik gibt es von den Melker Grünen und Gemeinderat Gabriel Kammerer. Er bemängelt die hohen Kosten von rund 4.000 Euro pro Quadratmeter für die Gemeinde.

