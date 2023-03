Jubiläum: Vor fünf Jahren tauchte Wolf im südlichen Waldviertel auf

Dieses Foto wurde von einem Anrainer in Dorfstetten vergangenes Jahr gemacht. Der Wolf spaziert durch das Anwesen – ohne Schaden anzurichten. Foto: Privat

Als Anfang 2018 der erste Wolf in der Region auf einer Wildkamera in Heiligenblut und Eitental gesichtet wurde, war die Angst groß. Landwirte fürchteten um ihre Nutztiere und die Bevölkerung hatte Angst, Spaziergänge im Wald zu unternehmen. Immer wieder gab es danach Sichtungen, auch in der Nähe von Wohnhäusern. 2019 dann der erste Riss in Leiben durch Meister Isegrim. Die DNA-Spuren an einem gerissenen Reh belegten eindeutig, dass ein Wolf am Werk war.

„Das ist ein normales Verhalten unter wild lebenden Tieren − ein Wildtier frisst ein anderes“, erklärt Lucas Ende, Artenschutzkoordinator des Österreichischen Naturschutzbundes. Ende verweist darauf, dass richtiges Verhalten dem Wolf gegenüber äußerst wichtig ist. In der Regel meidet er Menschen, aber er hat gelernt, sich mit menschlichen Strukturen zu arrangieren. Es ist essenziell, die Tiere nicht anzulocken oder gar zu füttern. Die Territorien der Tiere sind zwischen 100 und 350 Quadratkilometer groß, somit kommen sie auch gelegentlich an menschlichen Behausungen vorbei. „Daraus lässt sich nicht sofort ein Interesse des Wolfs am Menschen ableiten“, ist Ende wichtig zu betonen.

Mehrheit der Landwirte und Jäger lehnt Wolf ab

Befeuert wird die Unsicherheit in der Bevölkerung durch Wolfssichtungen in Dorfstetten, im angrenzenden Oberösterreich in Waldhausen und jenen in der Vorwoche in Nöchling. Dort soll das Wildtier in der Nähe eines Bauernhofes, nur einige hundert Meter vom Ortsgebiet entfernt, gesehen worden sein. „Da sich der Wolf sehr stark vermehrt und als Raubtier ein großes Territorium benötigt, sind die Sorgen der Bevölkerung durchaus berechtigt, dass der Wolf in unseren Lebensraum eindringt und neben den Wildtieren auch Nutz- und Haustiere reißt. Der Wolf passt nicht in unsere Region und die gesetzlichen Rahmenbedingungen zum Schutz der Bevölkerung und unserer Tiere gehören dringend geändert“, erklärt etwa der Nöchlinger ÖVP-Bürgermeister Roman Grabner. Dem widerspricht der Artenschutzbeauftragte vehement: „Wir haben derzeit einen historisch hohen Wildbestand, der Wolf reißt vorwiegend schwache oder alte Tiere und sorgt so für ein natürliches Gleichgewicht. Zudem geht der Wolf Menschen aus dem Weg und sieht ihn nicht als Beute“, ergänzt Ende. Bei Begegnungen mit einem Wolf sollte man ihm genug Raum lassen, um sich zurückziehen zu können. Wer sich unwohl fühlt, sollte sich aufrichten und groß machen. Lautes Rufen oder Klatschen vertreibt das Tier. Außerdem wird empfohlen, Fotos aus der Distanz zu machen und im Anschluss die Beobachtung der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde zu melden. Hunde sollten in diesen Gebieten an der Leine geführt werden.

Neue Wolfs-Verordnung beschlossen

Eine Reaktion zur Thematik gibt es auch seitens des Landes NÖ. Der zuständige FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusel teilt in einer Aussendung mit, dass eine neue Verordnung zum Umgang mit Wölfen beschlossen wurde. Diese sieht vor, dass Jäger, bei problematischem Wolfsverhalten eigenmächtig - also ohne wie bisher mit Bescheid der Bezirkshauptmannschaft - eine Vertreibung oder einen Abschuss vornehmen können.

„Wo der Wolf einen geeigneten Lebensraum vorfindet, wie zum Beispiel am Truppenübungsplatz Allentsteig, soll er dort auch unbehelligt leben können. Aber wo Wölfe im verbauten Gebiet zum Problem werden, sich den Menschen nähern oder im landwirtschaftlichen Bereich Schaden am Nutzvieh verursachen, geht selbstverständlich der Schutz von Mensch und Tier vor“ erklärt Waldhäusl. Als zuständiger Landesrat möchte der FPÖ-Politiker den Tierschutz ganzheitlich gesehen wissen und mit Hausverstand leben. „Hier darf er nicht beim Wolf enden, man muss auch an die durch ihn gefährdeten Tiere denken. Für mich ist die neue Verordung daher eine Lösung mit Hausverstand“ führt Waldhäusl weiter aus.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.