Pöggstall: Aus Regionsgeschäft wird Waldviertel2Go

Nunmehr startet das ,,Regionsgeschäft“ mit neuen Betreibern. Elisabeth Hamersky und Katharina Jungwirth, die schon in Würnsdorf und Maria Taferl einen Selbstbedienungsladen organisieren, starten nun mit ,,Waldviertel 2GO“ durch. Diese Geschäfte boomen in der Region immer mehr. Einkaufen in der Region und von regionalen Produkten steht hoch im Kurs.

Zur Eröffnung stellten sich unter anderem Vertreter der Marktgemeinde Pöggstall ein. Bürgermeister Helmut Hahn, Vizebürgermeister Martin Ballwein und die Gemeinderäte Ernst Krischker und Andreas Gruber überbrachten die besten Wünsche zum Erfolg. Vizebürgermeister Ballwein: ,,Seitens der Gemeinde sind wir froh, dass die leerstehenden Räume wieder genutzt werden und vor allem haben regionale Produzenten mehr Platz.“ Die Museumskasse übersiedelte ins gegenüberliegende Restaurant ,,Das Rogendorf“.

Die beiden Betreiberinnen sind keine Unbekannten in diesem Metier, wurden ihre Betriebe kürzlich mit dem Titel ,,Regionalshop des Jahres – Kategorie Selbstbedienung“ ausgezeichnet.

,,Mit dem großen Platzangebot und dem umfangreichen Sortiment, z. B. Bauernbrot, Frischmilch, Joghurt, Wurst- und Selchwaren, Obst und Gemüse sowie regionalem Eis und natürlich auch Souvenirs und Geschenksets aus der Region, sollen nicht nur die Pöggstaller, sondern auch unsere Ausstellungsbesucher erfreut werden“, sind sich Hamersky und Jungwirth einig. Neben Barzahlung ist auch das Bezahlen via QR-Code möglich. Geplant wird auch ein verschließbarer Schrank mit „Hochprozentigem.