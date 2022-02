„Boba Ice&Tea“ für Melker City

Nach zahlreichen Absiedelungen steht der Melker Innenstadt mit 1. Mai eine Neueröffnung ins Haus. Die „Boba Ice&Tea Company“, die bisher bereits eine Filiale in der Wiener Innenstadt betreibt, expandiert und will in Niederösterreich insgesamt fünf neue Standorte eröffnen – neben Stockerau, Krems, Tulln und Gänserndorf auch am Melker Hauptplatz. Vergangene Woche fand die Schlüsselübergabe statt, in dem bisher der Sale-Verkauf der Traditionsfirma Leopoldinger erfolgte.

Neben „Bubble Tea“ wird die Company auch „Shaved Ice Tea“ anbieten. Die Betreiberin verspricht frischen, gesunden und köstlichen Geschmack ohne Zusatzstoffe. Die ersten Umbauarbeiten für die Melker Filiale sind zudem bereits gestartet. Im Innenbereich soll es acht Sitzplätze geben, zwei Tische sind auch im Außenbereich geplant. „Wir wollen unbedingt zum Start in die Tourismussaison fertig werden“, freut sich die Betreiberin auf die Eröffnung.

