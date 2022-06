Lugner eröffnete mit "Bambi", "Käfer" und "Bienchen" neues Italo-Lokal

Werbung 18. - 19. Juni 2022 Anzeige European Street Food Festival kommt nach Melk

Die 420 Hemplab GmbH mit Pächter und Firmeninhaber Ahmet Delic startet mit neuen Geschäftsmodellen und -ideen durch. Am Wochenende fand die Eröffnung mit prominenten Gästen statt, an der Spitze Baumeister Richard Lugner, der auch seine Damen Simone (Bienchen), Sonja (Käfer) und Nina (Bambi) mitbrachte. Das Quartett fuhr mit einer rosaroten Limousine vor dem Restaurant in der Weitener Hauptstraße vor.

Ahmet Delic, in Weiten auch als Fußballer bekannt, betreibt in Weiten noch eine Hanfplantage und einen Shop mit Hanfprodukten, der in einem Nebengebäude des Restaurants untergebracht ist. Der Gourmet will mit leichter italienischer Küche bei Liebhabern punkten, aber ebenso mit regionalen Speisen. Dazu hat er Haubenköche engagiert.

Das „Geierhorst“ verfügt, mit neuem Namen „Castello Canapa“ versehen, rund 50 Sitzplätze innen und einem gemütlichen Gastgarten. Geöffnet ist von Mittwoch bis Sonntag jeweils von 10 bis 23 Uhr. Als besonderen Service bietet das Restaurant Essen zum Mitnehmen an.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.