Im ehemaligen „Goldenen Ochsen“ in der Ybbser Altstadt wird geschraubt und gehämmert, um rechtzeitig am 25. Oktober fertig zu werden. An diesem Tag will Ybbserl-Betreiber Max Dienstbier gegenüber dem beliebten Beisl nämlich sein Restaurant „MaxiMahl“ eröffnen.

„Der Name ist dem Ybbsiade-Intendanten Joesi Prokopetz eingefallen“, schmunzelt Dienstbier. Warum er gegen den Trend des Wirtesterbens ankämpft und ein Restaurant eröffnet? „Wir haben in Ybbs zu wenige. Außerdem habe ich den Arkadenhof gesehen und wollte ihn einfach haben. Zudem habe ich eine Herausforderung gesucht.“ Überrascht war Dienstbier darüber, dass die Personalsuche doch rasch erledigt war: „Den Stamm hatte ich gleich beisammen.“

Ab Ende Oktober kann von Mittwoch bis Sonntag klassische Hausmannskost genossen werden, erste Anmeldungen für Weihnachts- und Firmenfeiern gibt es bereits. „Ein paar Termine haben wir aber noch“, freut sich Dienstbier, dass das Projekt bereits gut angenommen wird.

Weiterhin bestehen bleibt das Ybbserl als Beisl, im Frühjahr soll der Arkadenhof und im Sommer der Weinkeller des „MaxiMahl“ einem Facelift unterzogen werden. Vorerst ist im neuen Speiseraum aber noch die Innenarchitektin am Werk. Die Zeit zur Fertigstellung ist knapp bemessen, mit Anfang November wartet mit dem Ganslessen zudem das erste Großevent.