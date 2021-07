Die große Liebe zu finden, gemeinsam mit ihr durchs Leben zu gehen und das unschätzbare Glück, das damit verbunden ist, davon handelt die neueste Single des Ruprechtshofner Sängers und Liedermachers Erwin Bros „Dein Herz ist schön“. „Ich kenne so viele Menschen, die ganz alleine sind. Es wird viel zu wenig beachtet, jemanden zu finden fürs Leben, jemanden, den man lieb haben darf“, erklärt Bros im NÖN-Gespräch.

Im Liedtext verarbeitet er seine eigene (Liebes-) Geschichte. „Der Hintergrund ist natürlich meine Frau Karin, mit der ich mich schon so lange verstehe. Das Lied ist sehr autobiografisch“, erzählt Bros von den 29 Jahren, die die beiden mittlerweile ein Paar sind. Der erste Satz des Refrains – „Es ist unsere große Liebe – wer hat sie uns geschenkt“ spiegelt die grenzenlose Freude wider. „Dieses Glück zu haben“, denkt Bros laut nach und betont, dass es etwas geben müsse – ob göttlicher Herkunft oder nicht – das hinter der großen Liebe steckt. „Ich bin einfach so dankbar, die große Liebe geschenkt bekommen zu haben – man tut ja selbst nichts dafür.“

Ein Jahr lang hat der 67-Jährige an dem neuen Lied gearbeitet. „Es hat sehr viel Zeit gebraucht. Wahrscheinlich auch, weil man sich so gern damit beschäftigt“, schmunzelt Bros und verweist auf das Feilen an Text und Melodie oder auf den Ausdruck beim Singen. Viele Szenen des Musikvideos, das auch auf Youtube zu sehen ist, entstanden an Orten in der Region, die das Liebespaar miteinander verbindet. So beispielsweise in Texingtal – Bros selbst stammt aus St. Gotthard.

„Dein Herz ist schön“ ist Bros‘ erste Single nach dem Album „Ich habs gewagt“, das 2016 erschienen ist. Und wird das Lied Teil eines neuen Albums? „Das weiß ich noch nicht genau – aber ich hoffe“, blickt Bros mit einem Lächeln und vielen neuen Ideen im Gepäck voraus. „Im Moment bin ich sehr kreativ.“ Unter anderem arbeitet er an einem neuen Coversong.

Bros live bei der Radwegseröffnung

„Dein Herz ist schön“ wird es übrigens auch bald live zu hören geben: Am 11. September tritt Bros im Rahmen von Radio 4/4 bei der Eröffnung des neuen Ruprechtshofner Radwegs auf. Bis dahin können sich die Fans schon einstimmen: „Dein Herz ist schön“ ist im Internet auf allen gängigen Download- und Streamingplattformen verfügbar. Auf Bros‘ Homepage kann die Single als CD bestellt werden

www.erwinbros.at