Jetzt kommen die ganz Kleinen. Mit dem neuen Kindergartenjahr startet in Pöchlarn die Testphase für die Betreuung von Zweijährigen in den Kindergärten.

„Dem Start steht nichts mehr im Wege“, erklärt Pöchlarns ÖVP-Bürgermeisterin Barbara Kainz auf NÖN-Anfrage. Sie sei froh, „Teil der Blau-Gelben Kinderbetreuungsoffensive“ zu sein: Insgesamt umfasst das Projekt 15 Gemeinden, neben Pöchlarn ist auch Texingtal mit von der Partie. In den beiden Kindergärten Pöchlarns – „Miteinander“ und „Sonnenschein“ – werden jeweils vier Gruppen betreut. Ab September stehen bereits 27 Zweijährige unter der Obhut der Pädagoginnen und Pädagogen in der Stadtgemeinde Pöchlarn. 40 Anfragen habe es gegeben. Die Vorbereitungen dafür liefen laut Kainz einwandfrei – große Adaptierungen an den beiden Kindergärten waren nicht notwendig.

Die Stadtchefin ist selbst Kindergartenpädagogin, hat daher einen besonderen Blick auf das Projekt. „Einen offenen und sehr positiven“, unterstreicht sie. Für die Eltern sieht die Bürgermeisterin in der Betreuung der Zweijährigen „eine äußerst positive Entwicklung“: „Es bleibt natürlich eine individuelle Entscheidung. Bei der entsprechenden Bedarfserhebung wurde der Wunsch nach der Senkung des Einstiegsalters von zweieinhalb auf zwei Jahre jedenfalls bestätigt.“