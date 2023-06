Ende Mai ist das neue E-Lastenrad für den Bauhof der Stadtgemeinde Mank in Betrieb gegangen. Das Fahrzeug hat eine Nutzlast von 300 Kilogramm und wird für kleinere Transporte, am Friedhof oder in der Grünraumpflege eingesetzt. „Das Fahrzeug ist günstig, klein, wendig und wir sparen CO2, indem wir Traktorfahrten mit dem E-Mobil erledigen“, erklärt Bürgermeister Martin Leonhardsberger die Gründe für die Anschaffung, die 3.870 Euro kostete.