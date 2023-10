Neuer Direktor für Musikschule Schallaburg

Nach 22 Jahren legte Musikschuldirektor Walter Loibl im Juni aus persönlichen Gründen das Amt des Musikschuldirektors Musikschule Region Schallaburg – bestehend aus den Gemeinden Melk, Loosdorf, Zelking-Matzleinsdorf und Schollach – zurück.

Nach einer Ausschreibung hat sich der Musikschulverband auf Werner Raubek als Nachfolger geeinigt. Raubek unterrichtet seit über 25 Jahren in der Region Schallaburg und bringt seither den Schülerinnen und Schülern mit dem Schlagzeug sämtliche Stilrichtungen von Rock- und Popmusik über Jazz, und Funk bis hin zu lateinamerikanischer Musik sämtliche Genres bei.

Raubek ist in der Region aber auch so kein Unbekannter: Neben den Melker Sommerspielen („Die Band der einsamen Herzen“) steht Raubek auch mit zahlreichen anderen Bands und Künstlerinnen und Künstlern, wie Tini Kainrath oder Richard Filz auf der Bühne.

Der neue Musikschuldirektor begann seine Ausbildung in der Musikschule Pöchlarn, danach folgten Stationen am Haydn-Konservatorium Eisenstadt und dem Vienna-Konservatorium. Raubeks Vorgänger, Walter Loibl, wird der Musikschule weiterhin als Musiklehrer erhalten bleiben und sich mehr der Ausbildung von jungen Talenten in den Bereichen Blockflöte, Horn, Blechbläserensemble, der Kinderkapelle „We are the band“ und dem Orchester widmen. In der Musikschule Schallaburg werden wöchentlich 560 junge Talente ausgebildet.