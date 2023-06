Bezirk Melk: „Schlaue“ Herrchen, glücklichere Hunde

Waren Hunde während des Lockdowns noch willkommene Quarantäne-Kumpanen, wurden sie vielfach danach aufgrund von Zeitmangel leichtfertig in Tierheime abgeschoben. Die Novelle des Hundehalte-Gesetzes soll dem künftig entgegenwirken. Es verknüpft die Entscheidung, sich einen Vierbeiner zuzulegen mit Vorwissen und einer Versicherung. Im Bezirk herrscht hierfür weitestgehend Zustimmung.

Eine Obergrenze für die Tierhaltung, eine obligatorische Haftpflichtversicherung und einen Hundepass fordert die Novelle. Besonders letzterer soll ein unvorbereitetes Herrchen oder Frauchen ausschließen, da im Zuge eines Sachkundenachweises Theoriestunden mit Tierärzten sowie fachkundigen Personen zu absolvieren sind.

Eine Vorschrift, die Tierärztin Margit Faffelberger aus Pöggstall durchaus begrüßt: „Man schafft so einen bewussteren Umgang mit den Tieren. Der Besitzer bekommt einen Wissensinput und im Nachhinein kann die Bindung zum Hund besser sein“, erklärt sie. Faffelberger sieht in den Vorbereitungsstunden primär einen Vorteil für das Tier: „Das ist gut für den Hund. Ich empfehle sowieso jedem erstmaligen Hundebesitzer vorab eine Hundeschule zu absolvieren.“ Auch erfahrenen Halterinnen und Haltern würde das Auffrischen nicht schaden, immerhin „ändern sich die Erkenntnisse zur Hundehaltung und auch die Gesetzeslage häufig“, weiß sie.

Weniger Fehlverhalten in brenzligen Situationen

Durch den Sachkundenachweis würden Besitzerinnen und Besitzer auch weniger in die Bredouille kommen, wenn sich der Vierbeiner einmal nicht wie gewollt verhält: „Ich weiß so, wie ich richtig vorgehe, wenn das Tier einmal ängstlich oder aggressiv reagieren sollte“, schildert Faffelberger.

Berichte über gefährliche Situationen im Zusammenhang mit Hunden gab es in der Vergangenheit auch im Bezirk. Etwa im Mai 2018, als eine Minderjährige von einem Hund in Mank attackiert wurde, oder als 2020 ein Kind in die Lippe gebissen wurde. Die Hundehalter und -halterinnen werden in solchen Fällen aufgrund fahrlässiger Körperverletzung seitens der Exekutive gerichtlich zur Anzeige gebracht.

Wenn das passiert, muss man mitunter tief in die Tasche greifen. Dem ist sich auch Franz Jaschke aus Hofamt Priel, Halter zweier Hunde, bewusst. Sein Labrador „Rudi“ und sein Malteser „Ricky“ sind daher beide versichert, wie der ÖVP-Vizebürgermeister berichtet: „Sollte wirklich was passieren, kann das sehr teuer werden. Man weiß nie, wie Tiere in Ausnahmesituationen reagieren.“

Als Hundebesitzer heißt er es gut, dass „nun ein bisschen Grundwissen nachgewiesen werden muss“. Rudi und Ricky genossen eine Ausbildung an der Hundeschule. Für Jaschke eine grundlegende Entscheidung: „Während der Erziehungsphase brauchen sie viel Aufmerksamkeit. Wir waren in der Hundeschule und eine gewisse Regelmäßigkeit sowie Sozialkontakte sind ganz wichtig im Umgang mit Tieren.“

Wer sich einen Hund zulegen möchte, sollte sich laut Jaschke vorab aber noch mehr Gedanken machen. Etwa: Welche Rasse passt zu mir? Habe ich genügend Zeit? Und wer ist da, wenn ich abwesend bin? „Ich sehe die Hunde als Familienmitglieder und ich finde es gar nicht gut, wenn Hunde einen ganzen Tag in der Wohnung eingesperrt sind – das ist nicht artgerecht. Tierhaltung bedeutet Übernahme von Verantwortung“, fügt er hinzu.

Die Novelle umfasst weiters noch eine Obergrenze von fünf Hunden. Diese soll „Animal-Hoarding“, also dem krankhaften „Sammeln“ von Tieren ohne angemessene Versorgung einen Riegel vorschieben.

„Für Erfahrene könnte es etwas fad werden“

„Hunde brauchen viel Auslauf, auch kleine, ich brauche also auch genügend Fläche und Kapazität. Da macht so eine Obergrenze schon Sinn“, weiß Mark Glück, Hundetrainer und Betreiber von „Dogsland“ in Mank. Die Ergänzungen im Gesetz sind für ihn ebenso sinnvoll, brauchen aber noch einen Feinschliff: „Man merkt, dass das noch im Frühstadium ist“, sagt er.

Besonders Neulinge in der Hundehaltung könnten laut ihm profitieren – und so auch ihre Hunde. Für erfahrene Besitzer könnte das „Prozedere zugegebenerweise etwas fad werden“, erwähnt Glück.