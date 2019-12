Donaubrücke Emmersdorf/Melk. Im Oktober 2019 starteten die Arbeiten um die Generalsanierung der Donaubrücke Emmersdorf/Melk. Momentan befindet sich die „Baustelle Donaubrücke“ in der Winterpause, sprich sie ist derzeit frei befahrbar. An diesen Umstand dürfen sich die Autofahrer allerdings nicht gewöhnen. Im April 2020 wird weitergearbeitet – und die Ampelregelung kehrt zurück. Erneuert wird die gesamte Brückenentwässerung samt Verrohrung sowie die Asphaltdecke auf der Donaubrücke. Die Kosten von rund 2,25 Millionen Euro werden zur Gänze vom Land NÖ getragen. Die Fertigstellung ist für 2021 angesetzt.

Feuerwehrhaus Kilb. Die Eröffnung des rund 870 Quadratmeter großen Stützpunktes der Kilber Florianis rückt immer näher. Zuletzt wurde ein über 20 Meter hoher Schlauchtrum installiert. Die Feier um den Neubau ist für Mai geplant. Seit Juni 2018 laufen die Arbeiten.

Hochwasserschutz Schönbühel-Aggsbach. Ein Jahrhundertprojekt geht im Jahr 2020 ins „grande Finale“. Der Hochwasserschutzbau in Schönbühel-Aggsbach erfolgte in drei Etappen. Während Schönbühel bereits so gut wie hochwassersicher ist – der Probeaufbau ist geglückt – geht es in Aggsbach-Dorf in die heiße Phase. „Auch hier sollte sich der Bauplan nicht verzögern und wir können das Projekt mit Jahresende abschließen“, freut sich VP-Bürgermeister Erich Ringseis. Gleichzeitig wird die letzte Etappe in Aggstein begonnen. Das Projekt in Aggstein ist das letzte von den drei, die zusammen insgesamt 44,8 Millionen Euro kosten. Es ist damit das umfangreichste niederösterreichische Schutzprojekt an der Donau westlich von Wien und eines der teuersten Projekte Österreichs für eine einzelne Gemeinde.

Runder Geburtstag der Melker Sommerspiele. Die Sommerspiele Melk feiern mit „Die zehn Gebote“ und „So what?! Kann denn Liebe Sünde sein?“ nächstes Jahr ihr 60. Jubiläum. Was dem Publikum dabei geboten wird? Zehn Autoren widmen sich in zehnminütigen Mini-Dramen den einzelnen Geboten. „Es wird keine Moralpredigt“, verspricht Sommerspiele-Intendant Alexander Hauer gute Unterhaltung. Welcher Autor welches Gebot behandelt, verraten die Verantwortlichen nach und nach bis zur Premiere. Einer steht jedenfalls schon fest: Paulus Hochgatterer darf sich rund um das zehnte Gebot „Begehren“ kreativ austoben.

Spar-Markt Prauchner. Gut Ding braucht Weile, so sagt man. Ein Sprichwort, dass auch auf den Pöchlarner Nahversorger Prauchner zutrifft. Bereits Ende 2016 kündigte die Familie Prauchner die Vergrößerung des Einkaufszentrums inmitten der Stadt an. Die Neuerrichtung sollte laut ersten Schätzungen Mitte 2017 starten – im Vorjahr war es schließlich soweit. Mittlerweile ist viel passiert: 170 neue Parkplätze, auch der Spar-Markt ist fertig. Die Eröffnung des Großprojekts peilen die Prauchners im Frühjahr an.

Radweg Dunkelsteinerwald. Der Radweg-Lückenschluss von Mauer nach Loosdorf soll 2020 ebenfalls abgeschlossen werden. Eine Radtrasse ist bereits bis zur Pielach Brücke entstanden. Und im Frühjahr wird eine Hängebrücke über den kleinen Bach, der vor der Ortschaft Mauer fließt, installiert. „Wir sehen jetzt schon, wie gut das Provisorium genutzt wird. Denn viele Radfahrer weichen jetzt schon von der Straße auf den unfertigen Radweg aus. Wir freuen uns, dass wir dann eine Strecke bis nach Loosdorf anbieten können“, berichtet VP-Bürgermeister Franz Penz.

B1-Sanierung in Loosdorf. Der Marktgemeinde steht 2020 ein arbeitsreiches Jahr bevor. Angefangen vom Kanalbau in Neubach bishin zur Sanierung der Bundesstraße 1. Letztere wird viele Pendler im Bezirk betreffen. „Die Strategie steht fest. Die B1 in Loosdorf soll langfristig auch für eine größere Anzahl an Elektroautos attraktiv werden“, fordert SP-Bürgermeister Thomas Vasku. Die Gemeinde hat den Experten Alexander Simader damit beauftragt, Gespräche mit der EVN über die nötigen Kabelverlegungen zu führen.

Umfahrung. Die Umfahrungsbaustelle Wieselburg ist seit zwei Jahren die größte Straßenbaustelle des Landes – und sie läuft planmäßig. Die 8,1 Kilometer lange Umfahrung mit ihren 17 Brücken liegt sowohl von der Bauzeit als auch von den Kosten (geplante Gesamtbaukosten: rund 80 Millionen Euro) voll im Plan. „Einer geplanten Eröffnung im Herbst 2020 steht aus derzeitiger Sicht nichts im Wege“, sagt Projektleiter Wolfgang Leitgöb

Schneepflug-Europameisterschaft in Melk. Weiters ist auch ein sportliches Großevent gegen Ende des Jahres 2020 in Planung. Die Schneepflug-Europameisterschaft findet von Dienstag, 13. Oktober, bis Donnerstag, 15. Oktober, am Wachauring am Melker Wachauring statt. Ein Wochenende, wo sich viel in der Stadt tut: Pilgern doch jährlich tausende Besucher zum traditionellen Kolomanikirtag am 13. Oktober.