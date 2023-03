Melker SPÖ-Kritik: „Projekte der ÖVP sind wackelig“

Die Stadt-SPÖ ruft das Jahr der Begegnung aus. Bei persönlichen Diskussionsrunden will SPÖ-Parteichef John Haas die Anliegen, Probleme und Sorgen der Bürgerinnen und Bürger hören. „Leider hat Bürgermeister Patrick Strobl aktuell nur Leuchtturmprojekte im Blick, die mehr als wackelig sind. Die ÖVP vergisst auf die Sorgen und Nöte der Melker. Wir wollen sie hören und helfen“, will Haas Anlaufstelle für alle Melkerinnen und Melker sein.

Die Veranstaltungsreihe ist eine Fortsetzung der 2019 gestarteten Melker Gespräche, die durch Corona im Frühjahr 2020 ein jähes Ende fanden. „Realpolitisch haben die Themen, die wir dort gesammelt haben, aber ihren Niederschlag gefunden“, betont Haas. So nennt er als Beispiel das mittlerweile professionellere Stadtmarketing, das Aus für die Stadt-Rallye, aber auch den Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Der Restart soll mit einem Melker Gespräch im Mai erfolgen. Anders als bisher will die SPÖ aber dabei kein Thema vorgeben. „Die Bürger sollen uns ihre Anliegen kundtun und sagen, was sie stört“, meint Klubsprecher Leopold Emminger.

Statt Schulterschluss mehr Sprachrohr der Bürger

Nach dem pandemiebedingten Schulterschluss zwischen allen Parteien will die SPÖ wieder mehr Sprachrohr der Bürger mit kritischen Blick auf die aktuelle Situation in Melk werden. „Wir fordern eine normale Gesprächskultur samt ehrlichem Miteinander. Wir sind keine Erfüllungsgehilfen“, betont Emminger in Richtung der ÖVP. Laut Stadträtin Sabine Jansky will die SPÖ von den Bürgern wissen, wie zufrieden sie mit den Entwicklungen in den vergangenen Jahren sind: „Die Bürgerinteressen haben sich durch Corona und die Teuerung verändert.“

Wiederbelebt wird seitens der SPÖ auch das beliebte Bürgermonitoring. Das Tool, welches wieder auf der SPÖ-Website verankert werden soll, zeigt mithilfe einer Landkarte, die aktuell offenen Bürgeranliegen und Baustellen in der Stadt samt Bearbeitungsstatus.

