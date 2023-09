Neuer Schulstandort zum Missfallen der Fußballer des ASK Ybbs fix

Nach jahrelangem Warten soll es in der kommenden Gemeinderatssitzung soweit sein: SPÖ-Bürgermeisterin Ulrike Schachner legt dem Gemeinderat den neuen Standort des Ybbser Schulzentrums zur Abstimmung vor. Details dazu sickerten bereits im Vorfeld durch. So soll das neue Schulzentrum auf Eigengrund der Gemeinde hinter dem Freizeitzentrum entstehen. Aktuell befindet sich dort ein Sportplatz, der gleichsam vom ASK Ybbs und den Schulen genutzt wird. Dieser wird ebenso weichen – es soll dafür ein Kleinfeldfußballplatz entstehen – wie Beachvolleyballplatz und Paddle-Tennis Court. Für diese sollen ein neuer Standort zusammen mit einem neuen Funcourt gefunden werden.

Die Details will Schachner gegenüber der NÖN nicht bestätigen, allerdings schon, dass es eine Einigung auf einen Standort gibt. „Mein Vorgänger Alois Schroll hat 2016 mit dem Projekt begonnen. Jetzt setzen wir endlich den ersten Schritt. Der Standort ist für eine Planerstellung immens wichtig. Ohne Plan kann ich um keine Finanzierung ansuchen“, erklärt Schachner. Nach dem Gemeinderatsbeschluss soll in den kommenden Monaten die Beauftragung eines Architektenwettbewerbs erfolgen. Dieser ist bereits seit Jahrem im Ybbser Haushaltsbudget budgetiert. Binnen eines Jahres soll das Projekt dann fertig sein. Eingebunden in die Planung ist auch Schuldirektorin Gerlinde Weinstabl: „Der geplante Neubau eines Schulgebäudes ist eine elementare Investition in die Bildung von morgen, um unsere innovativen, zukunftsweisenden Unterrichtskonzepte auch künftigen Generationen in Top-Qualität in Ybbs anbieten zu können.“

Der Weg bis zum neuen Standort war ein langer. Bereits 2017 reichte die Stadtgemeinde Ybbs ihre Konzepte für einen möglichen Schulumbau beim Bildungsministerium ein. Damals kostete das Projekt noch sechs Millionen Euro. Es folgten Förderzusagen, Diskussionen zwischen SPÖ und ÖVP, aber auch ein Architektenworkshop sowie Modelle von Studentinnen und Studenten der Technischen Universität und der Universität Bozen.

Mit den Jahren und den Diskussionen stiegen allerdings auch die Kosten. 2020 war bereits von 13 Millionen Euro die Rede. Im Frühjahr des Jahres 2023 kam dann die Wende: Der Schulumbau ist vom Tisch, ein kompletter Neubau auf einem neuen Standort die favorisierte Variante. Mit dieser neuen Variante explodierten aber auch die Kosten. War Anfangs von einer Summe zwischen 20 und 30 Millionen Euro die Rede, schwirren aktuell Zahlen bis zu 40 Millionen Euro durch den Raum – Grund dafür soll eine notwendige Tiefgarage sein. „Alles Blödsinn“, dementiert Schachner. Aktuell geht man von Kosten rund um die 30 Millionen Euro aus, eine Tiefgarage ist zudem nicht geplant. Laut NÖN-Informationen wird die Schule „auf Stelzen“ gebaut. Darunter sollen sich rund 70 Parkplätze für Pkw befinden.

Nach dem Millionenprojekt Stadthalle der nächste schwere Brocken für das Stadtbudget. Wie das finanziert werden soll, dazu hat Schachner bereits eine Idee. Sowohl IT-HTL als auch HAK sollen veräußert werden. Für die IT-HTL hat Schachner bereits ein Projekt und einen Interessenten an der Hand, Details dazu will sie aber erst verraten, sobald die Vertäge unterschrieben sind. Bei der HAK, wo Teile der Fassade unter Denkmalschutz stehen, soll zuerst die Fassade saniert und dann das Gebäude verkauft werden.

Um Einnahmen für den millionenschweren Neubau zu lukrieren, plant die Stadtgemeinde Ybbs den Verkauf der aktuellen Schulgebäude. Foto: Glück, Glück

Alles eitel Wonne also? Mitnichten, innerhalb Schachners eigener Partei, der SPÖ, soll es von Teilen der Funktionäre massive Widerstände gegen den neuen Standort geben. Gerade der Wegfall des wichtigen Sportplatzareals für den ASK Ybbs und für die Schulen stößt dabei sauer auf.

Vorschlag: Fußballer sollen in Sarling trainieren

Wenig Freude mit den Plänen hat auch ASK-Obmann Christian Eplinger. „Aus unserer Sicht ist es eine Schnapsidee. Ich finde es ein Wahnsinn, dass hier ein funktionierendes, fußläufig erreichbares Sportzentrum in der Stadt zerstört wird und gleichzeitig eine Fülle an Leerstand im Stadtzentrum erzeugt wird. Ich frage mich, wo die Schulen und auch der Verein – immerhin haben wir zwei Herren-, zwei Damen- und acht Nachwuchsmannschaften – in Zukunft trainieren sollen. Als Verein haben wir absolut keine Freude mit diesem Projekt“, ärgert sich Eplinger, der allerdings einem geplanten Gesprächstermin mit der Stadtgemeinde nicht vorgreifen will.

Der Aufregung Wind aus den Segeln zu nehmen, versucht die Stadtchefin im NÖN-Gespräch: „Es bleibt ein Kleinfußballfeld erhalten, worauf die Kinder des ASK und auch Schulen trainieren können. Das sollte reichen.“ Schachner ist sich bewusst, dass der ASK keine Freude mit dem Projekt habe. Sie habe aber bereits im Vorfeld mit dem FC Sarling und den Mostviertler Bastards gesprochen. „Der ASK könnte teilweise in Sarling trainieren. Wir haben aber noch ein gutes Jahr Zeit, um uns Alternativen zu überlegen“, meint Schachner.