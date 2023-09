Pünktlich zu Schul- und Kindergartenbeginn wurden von der Gemeinde Kirnberg neue Spielgeräte angekauft und in Betrieb genommen. Im neuen Kindergarten wurde eine neue Schaukel, eine Rutsche und ein Spielturm angekauft. In der Volksschule und am Spielplatz in der Sportplatzgasse wurde jeweils eine neue Schaukel aufgestellt. Die Gemeinde Kirnberg gab für diese Investitionen circa 30.000 Euro aus.