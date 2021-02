„Es ist eine historische Chance, mit der wir respektvoll umgehen", sagt Hürms VP-Bürgermeister Johannes Zuser zu den letzten Abbrucharbeiten für das neue Ortszentrum. Am Freitag war die NÖN beim Lokalaugenschein, als der Bagger anrollte, um das Sirninger-Haus in der Sooßer Straße und das Vierer-Haus in der Marktstraße abzureißen zwei Gebäude, die über Jahrzehnte das Ortsbild prägten. Damit ist der Weg frei für die Modernisierung des Areals zwischen Kirche und Spar-Markt.

