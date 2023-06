Mobile Gravur in Blindenmarkt

Anlässlich der Gründung des mobilen Steingraveurs “Der Steinspecht e.U.” durch den Betriebsinhaber Tomas Telek, besuchten ÖVP-Bürgermeister Franz Wurzer und die Obfrau des Blindenmarkter Ortsentwicklungsvereins Martina Weiß den jungen Unternehmer.

Der Steingraveur ist ein auf Grabinschriften und Ornamente spezialisierter Steinmetz, der schon seit vielen Jahren in diesem Bereich tätig ist. Sein Hauptaufgabengebiet ist es, nachträglich die Namen der Verstorbenen in den Grabstein vor Ort zu gravieren. Damit muss der Grabstein nicht, wie bisher üblich, abgetragen werden.

Die neue Grabinschrift wird von ihm genau an die bestehende Schriftart angepasst und in Optik und Struktur fachgerecht nach dem Steinmetzhandwerk in den Grabstein eingearbeitet. Die Inschriften können vom Jungunternehmer in den verschiedensten Farben oder auch mit Blattgold angefertigt werden. Der Ortschef und die Wirtschaftstreibenden wünschen Telek viel Erfolg und sicherten ihre Unterstützung zu.