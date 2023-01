Große Pläne für das neue Jahr in St. Leonhard

Werbung

Bürgermeister Hans-Jürgen Resel (ÖVP) blickt auf das vergangene Jahr mit großer Freude zurück. Erstmals seit 2020 konnte der Neujahrsempfang im traditionellen Umfang wieder gefeiert werden. Rund 180 Gäste lauschten dem Bürgermeister, der die größten Vorhaben für das neue Jahr vorstellte. „Wir haben vieles erreicht und freuen uns, diesen Schwung in das nächste Jahr mitnehmen zu können“, freut sich der Ortschef.

Die Gemeinde wird in diesem Jahr mit den Planungen zur Kindergartenerweiterung beginnen. „Wenn wir in die Zukunft und auf das Bevölkerungswachstum blicken, müssen wir einen Ausbau des Kindergartens andenken. Die Aufbereitung der Pläne wollen wir 2023 forcieren“, berichtet Resel. Damit einher soll auch ein Umbau der Volks- und Mittelschule gehen. „Mit einem Gesamtkostenaufwand von rund drei Millionen Euro, wovon St. Leonhard rund 60 Prozent übernehmen wird, wird das eine riesengroße Baustelle“, sagt der Bürgermeister. Weiters startet der Bau neuer Wohn- und Reihenhäuser in diesem Jahr. „Seit 2019 ist unsere Gemeinde um rund 100 Personen gewachsen. Diesem Wachstum müssen wir nachgehen“, betont er.

Grundsteine für die nächsten Jahre gesetzt

„Mit den beschlossenen und umgesetzten Projekten des vergangenen Jahres konnten wir ein starkes Fundament für die nächsten Jahre schaffen“, berichtet Resel. Damit betont er die Eröffnung des Linksabbiegers beim Lagerhaus. Zudem seien Um- und Ausbauten des Lagerhauses notwendig, da zukünftig mit mehr Verkehr zu rechnen sei. Das bestätigt auch Vizebürgermeisterin Maria Gruber (ÖVP).

Auch der Beschluss, ein eigenes Betriebsgebiet zu errichten, soll den Weg für ein weiteres Wirtschaftswachstum ebnen. „Wir fassten vergangenes Jahr den Beschluss, eine Fläche von rund 3,5 Hektar neben dem Fußballplatz für Betriebsansiedelungen zu errichten“, informiert Resel. In diesem Jahr starten die Arbeiten zur Infrastruktur wie Wasser- und Stromversorgung und Straßenbau.

