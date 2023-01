Manker Gastro-Guide wird kommen

Werbung

Die Veränderung an der Spitze des Manker Stadtmarketings im vergangenen Jahr bringt für 2023 einige Neuerungen. Werner Schrittwieser, Nachfolger der ehemaligen Obfrau Elisabeth Steinacher, blickt auf einen erfolgreichen Wechsel zurück: „Am Anfang war es meine höchste Priorität, in die bestehenden Projekte hineinzuwachsen und mich im Stadtmarketing einzufinden“, sagt er. Im neuen Jahr möchte er mit alt bewährten Projekten, aber auch besonders neuen Ideen durchstarten. „Natürlich werden wir Projekte, die bereits seit Jahren am Laufen sind, weiterführen. Besonders der ‚Fiffikus‘ wird sowohl in unserem Kurier als auch in unserem Kalender weiterhin stark präsent sein“, erläutert Schrittwieser. Aktuell werden weitere Möglichkeiten gesucht, das Manker Maskottchen noch präsenter in der Gemeinde erscheinen zu lassen. „Zudem wollen wir verstärkt über unsere Social-Media-Accounts arbeiten“, ergänzt der Obmann. Auch Veranstaltungen wie das traditionelle Frühlingserwachen, der Michaelikirtag und die Adventausstellung werden bei Werner Schrittwieser weiterlaufen. Zudem plant die Stadtgemeinde am Freitag, 27., und Samstag, 28. Jänner, erstmalig einen Flohmarkt.

Der Marketingchef möchte sich aber nicht auf der Arbeit seiner Vorgängerin ausruhen. Für 2023 plant er, einen „Gastro-Guide“ umzusetzen, der Einblicke in die regionale Gastronomie bringen soll. „Wir werden zusammen mit dem Tourismusexperten August Teufl eine Serie mit heimischen Gastronomen machen“, erklärt er.

Wie viele und welche weiteren Projekte für das neue Jahr noch geplant sind, möchte er aber noch nicht verraten: „Wir müssen aktuell intern noch einiges abklären, deswegen möchte ich noch nicht viel herausposaunen“, sagt Schrittwieser.

