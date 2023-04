Günter Riedler: Ein Juror und seine Vögel

Günter Riedler hat ein Auge für das Schöne. Haltung, Kopf, Augenfarbe und Federkleid sowie Gesamteindruck: Seit 45 Jahren begutachtet er als Juror „gefiederte Grazien“ bei diversen Taubenbewerben. Es ist ein Hobby, das er seit seiner Jugend mit Leidenschaft betreibt, das jedoch immer weniger Interesse erweckt: „Die Kleintierzuchtvereine kämpfen generell mit Überalterung“, weiß der mittlerweile 79-Jährige.

Selbst begann er als 17-Jähriger mit der Taubenhaltung. Heute besitzt Riedler rund 150 Exemplare verschiedenster Gattungen, vom Wiener Tümmler bis zum Weißschild. Der Aufwand für die Haltung, mit Käfigen und Volieren sowie Pflege, ist nicht unwesentlich: „Da geht beim Futter schon was drauf“, gesteht Riedler, der zusätzlich im Winter Unmengen an Meisenknödeln und Körnern an diversen Stationen für Singvögel verteilt. Zum Futterkauf verwendet er darum nur einen Autohänger. Für Fütterung, Wassernachfüllen und Reinigung nimmt sich der Kemmelbacher zweimal täglich Zeit.

Groß ist jedoch die Freude, wenn eine Taubenzüchtung gelingt: „2015 ist mir ein neuer Farbschlag, ein Wiener Blauschimmel, gelungen, der bei der Bundesschau anerkannt wurde.“

Vor 22 Jahren gründete Obmann Günter Riedler den Kleintierzuchtverein N44 Neumarkt/Ybbs-Kemmelbach, der sich mit gefiederten sowie pelzigen Kleintieren befasst: „30 Mitglieder gibt es derzeit, Tendenz leider fallend“, gesteht Riedler besorgt. Die nächste Ausstellung findet Anfang Oktober im Feuerwehrhaus in Neumarkt statt, wo der Vereinsobmann und die Mitglieder gern ihre Erfahrungen mit diesem Hobby mit Interessierten teilen würden.

