Jugend trauert um „Road“

Weinender Smiley. „Mein Herz in tausend Stücke“, steht daneben. Die Reaktionen ließen bei diesem NÖN-Bericht nicht auf sich warten: Das Roadhouse steht zum Verkauf, nach 40 Jahren verkauft Josef Steiner die beiden B-25-Selbstbedienungrestaurants in Ybbs-Kemmelbach und Purgstall sowie den Party-Tempel. „Das waren noch Zeiten, das war unser zweites Zuhause“, schwelgt eine NÖN-Leserin auf Facebook in Erinnerungen – andere User fordern konkrete Taten. „Retten wir das Roadhouse, kaufen wir‘s!“

Auch das am Dienstag der Vorwoche veröffentlichte offizielle Statement von Eigentümer Josef Steiner und den beiden Geschäftsführern der Steiner Gastro Gmbh & Co KG, Rudolf Heimberger und Nelly Cena, erzeugte nochmals viele Reaktionen. Dabei blieb es aber vorerst.

Konkrete Kaufverhandlungen gibt es aktuell noch keine. „Natürlich gab es schon die eine oder andere mehr oder minder ernst gemeinte Anfrage. Aber es ist alles noch im Anfangsstadium“, erklärt Rudolf Heimberger. Der vonseiten der Steiner Gastro GmbH gewünschte Verkaufserlös bleibt auf jeden Fall ein gut gehütetes Geheimnis. Im offiziellen Statement bestätigte Josef Steiner indes nochmals, dass der einzige Grund für den Verkauf sei, dass „ich im 75. Lebensjahr bin und keinen Nachfolger aus der Familie habe.“

In der Nachtgastronomie bleibt‘s bis auf Weiteres dunkel – demnach bleibt auch der „Shuttlebuzz“ in der Garage. Initiator und Melker Jugendgemeinderat Benjamin Steyrer (ÖVP) hofft, dass sich ein Käufer fürs Roadhouse findet: „Das Angebot für Jugendliche im Bezirk schrumpft sonst weiter. Ich bin selbst gerne dort fortgegangen. Auch wenn’s schade ist: Der Verkauf kann jetzt auch eine Chance sein.“ Auch JVP-Bezirksobmann Herbert Bitter wünscht sich, „bald wieder lange Partynächte“ im Roadhouse verbringen zu können: „Wenn ein Lokal schließen muss, ist das natürlich nie schön, weder für den Standort noch für die jungen Menschen in der Region. Aber wenn es dann auch noch das mittlerweile legendäre Road ist, schmerzt das ganz besonders. Ich glaube, jeder von uns hat die ein oder andere besondere Erinnerung an das Roadhouse und seinen berühmten Long Island. Wir hoffen, dass sich bald ein Käufer findet!“ Die SJ-Landesvorsitzende, Melanie Zvonik aus Scheibbs, war selbst öfters im Roadhouse. „Seit Jahren wird das Fortgeh-Angebot in der Region immer dünner. Gerade das Roadhouse war für viele seit Jahren ein beliebter Ort zum Fortgehen. Die Wahrheit ist leider, dass es für Jugendliche in der Region immer fader wird und leider auch nichts dagegen unternomemn wird“, betont Zvonik.