SP-Gemeinderat Bernhard Wurm hat sich zum Ziel gesetzt, Einwegplastik Schritt für Schritt in der Gemeinde zu reduzieren. Dafür tauschte er sich mit SP-Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr aus St. Valentin aus. „Unsere Gemeinde soll als Vorbild wirken und Unterstützung anbieten“, findet Wurm. Er fordert den Ankauf von Mehrweggeschirr für Gemeindeveranstaltungen und den Verleih an Vereine. Weiters will er mit einem finanziellen Anreiz Vereine dazu bewegen, komplett auf Plastik zu verzichten. „Es soll auch ein Handbuch für einen plastikfreien Alltag erarbeitet werden“, fordert Wurm.